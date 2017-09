Pas d'argent public dans le baseball sans consulter les Montréalais, promet Valérie Plante

Un texte de Marc-Antoine Ménard

Projet Montréal appuie le retour des Expos de Montréal, mais cela ne doit pas se faire à n’importe quel prix. Le parti de Valérie Plante estime que la Ville de Montréal pourrait devoir débourser jusqu’à 500 millions de dollars, ce qu’il a symbolisé mercredi avec un chèque géant arborant une fausse signature du maire sortant Denis Coderre.

C’est un chèque en blanc que mon adversaire est prêt à donner à la Major League Baseball. Valérie Plante, candidate à la mairie et chef de Projet Montréal

Le candidat de Projet Montréal dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Éric Alan Caldwell a souligné en point de presse que la consultation effectuée par la firme Ernst & Young sur le projet, il y a quatre ans, ne posait pas la question d’une contribution publique à la construction d’un nouveau stade.

« On parlait en 2013 d’un investissement public de 325 millions. Là, on se retrouverait avec un modèle d’affaires, cinq ans plus tard, avec un coût indexé et une augmentation du coût des stades en Amérique du Nord », a-t-il expliqué.

Le coût total pour une équipe de baseball professionnel et pour la construction d'un stade à Montréal est généralement estimé à près de 1,5 milliard de dollars.

Coderre veut y aller étape par étape

Un peu plus tôt, Denis Coderre a réitéré que Montréal est « à la merci de ce que la Ligue de baseball majeur fait ».

« Pas question de bâtir quoi que ce soit avant d’avoir l’assurance que ça va se faire, a insisté M. Coderre. Ça ne sert à rien de promettre, si c’est dans trois, quatre ans. »

La journée qu’on est en business, tout le monde va être mis à contribution et on fera le débat à ce moment-là. Denis Coderre, candidat à la mairie et maire sortant de Montréal

« Le rôle du municipal, pour le moment, c’est d’avoir des infrastructures de base » pour susciter un engouement pour le baseball, a affirmé Denis Coderre.

« Ça ne sert à rien de tirer sur la fleur pour la faire pousser plus vite. Ça se peut que les Expos ne reviennent pas », a reconnu le candidat à la mairie, précisant qu’il souhaiterait personnellement le retour du baseball à Montréal.