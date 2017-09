Les ambitions de Renault e.dams pour la 4e saison de FE

Mardi, à Paris, c'était au tour de l'écurie championne en titre, Renault e.dams, de présenter sa voiture pour la quatrième saison, en compagnie des pilotes Sébastien Buemi et Nicolas Prost.

L'équipe française a remporté à Montréal un troisième titre des constructeurs d'affilée, mais Buemi a laissé le titre des pilotes à Lucas di Grassi (Abt-Audi).

« La compétition sera de plus en plus dure avec l'arrivée de nouveaux constructeurs automobiles, mais nous avons une bonne équipe et un bon partenaire technique en Renault », a affirmé Alain Prost, copropriétaire de l'équipe.

« Nos deux pilotes nous suivent depuis le début, ils s'entendent bien et sont complémentaires, a rappelé l'ancien champion du monde de F1. Notre force, c'est la cohésion entre les départements. Et notre motivation est énorme. »

Au total, le calendrier de la saison présente 14 courses dans 11 villes, dont 4 nouvelles : Santiago, Sao Paulo, Rome et Zurich. La première course aura lieu à Hong Kong, le 2 décembre.

« Je suis content de retrouver certains circuits comme Hong Kong, Paris, New York et Montréal, a dit Nicolas Prost. J’ai hâte de découvrir les nouvelles destinations en Amérique du Sud. »

« Je suis ravi de pouvoir enfin accueillir un ePrix dans mes terres, en Suisse, a indiqué Buemi. C’est un rêve qui devient réalité. »

La quatrième saison de FE sera une année de stabilité.

« Pour la saison 4, le défi de Renault Sport consistera à équilibrer nos ressources en fournissant un service qui devra être exemplaire en cette saison de stabilité technique, et la préparation de la saison 5, qui sera marquée par une évolution majeure de la réglementation », a déclaré le directeur de Renault Sport Racing, Cyril Abiteboul.

Et Renault veut pousser plus loin la synergie entre les programmes de FE et de F1.

« Renault est le seul constructeur actuellement impliqué dans les deux disciplines, FE et F1, et a développé de nombreuses synergies entre les deux programmes, a commenté M. Abiteboul. Notre suprématie en FE s’explique en grande partie par l’expertise développée pour la F1 depuis l’apparition des systèmes hybrides en 2009. »

« Ces synergies s’expriment aussi sur l’image. Ainsi, la nouvelle livrée de la Renault e.dams préfigure déjà l’évolution de notre identité en F1 pour la saison 2018 », a révélé M. Abiteboul.

Il semble que le bleu reviendra chez Renault F1 en 2018, si l'on se fie aux propos du directeur de Renault Sport Racing.