Drouin et Shaw de retour contre les Maple Leafs à Québec

Un texte d'Alexandre Gascon

Drouin, blessé au haut du corps lundi, mettra à l'épreuve un nouveau trio en compagnie du capitaine Max Pacioretty et de Brendan Gallagher.

Torrey Mitchell avait remplacé au pied levé le joueur de centre dans la première unité offensive face aux Leafs il y a deux jours.

Il s'agira d'un premier match pour Shaw depuis le tout premier duel préparatoire le 18 septembre, perdu 3-2 contre les Bruins, également dans la capitale québécoise. Le Canadien avait annoncé le lendemain que l'attaquant souffrait de douleurs au cou.

Shaw patinait en solitaire depuis cinq jours.

Le Tricolore a également annoncé qu'il évalue la blessure de Charlie Lindgren sur une base quotidienne. Le gardien devait prendre part à l'affrontement contre les Maple Leafs lundi, mais a dû déclarer forfait quelques minutes avant le match après s'être blessé en s'échauffant.

À l'opposé du CH, Toronto enverra dans la mêlée une formation qui s'apparente davantage aux Marlies, leur club-école, qu'aux Maple Leafs.

Aucun des trois premiers trios présents lors du duel lundi ne sera en action mercredi soir. C'est donc dire qu'Auston Matthews, Mitch Marner, Nazem Kadri, William Nylander, James van Riemsdyk, entre autres, demeureront en Ontario.

Trios à l'entraînement :

Pacioretty-Drouin-Gallagher

Galchenyuk-McCarron-Shaw

Carr-Holland-Froese

Terry-De La Rose-Mitchell

Byron

Défenseurs :

Mete-Weber

Gélinas-Davidson

Morrow-Streit

Jerabek

A different location for a familiar battle as the @MapleLeafs face Montreal.



📍: QUEBEC CITY

⏰: 7.00PM

📺: @TSN_Sports

📻: @TSN1050Radio pic.twitter.com/hRKFGLF72m