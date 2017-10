Twitter teste les gazouillis à 280 caractères

Dans un billet publié sur son blogue officiel, Twitter explique vouloir colliger des données et des commentaires d'utilisateurs qui participeront au projet. Selon la directrice de produits, Aliza Rosen, et l'ingénieur informatique Ikuhiro Ihara, le but n'est pas de changer la nature et le concept de Twitter, où la brièveté règne.

« Nous comprenons que, puisque plusieurs d'entre vous utilisent Twitter depuis des années, vous avez un attachement émotionnel aux 140 caractères — nous l'avons aussi. Toutefois, nous avons essayé [la limite de 280 caractères], nous avons vu son potentiel, et nous sommes tombés amoureux de la nouvelle contrainte, qui est somme toute toujours brève », ont-ils écrit.

Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a fait l'annonce de la nouvelle limite avec un tweet de 280 caractères.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu