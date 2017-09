Le soccer mexicain solidaire des victimes

Pour la reprise du championnat, les équipes ont trouvé leur façon bien à elles de rendre hommage aux victimes. On a vu des joueurs entrer en un groupe uni sur la pelouse, les poings levés et avec des messages de solidarité sur les maillots.

Par exemple, les joueurs des formations de Guadalajara et de Lobos sont arrivés sur le terrain entremêlés en une seule formation. Puis, tous les joueurs se sont rassemblés derrière un drapeau du Mexique et ont entonné l'hymne national le poing levé, avant de marquer une minute de silence.

Au stade Cuauhtémoc de Puebla, dans l'une des régions les plus touchées par le séisme, l'équipe locale et son adversaire Atlas ont dévoilé ensemble une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Aujourd'hui, plus unis que jamais ».

Lors de la séance d'échauffement, les joueurs de Puebla arboraient des maillots blancs portant le message « Fuerza México. Aucun séisme ne peut ébranler notre esprit ».

À ce 11e jour du championnat, il n'y a pas eu de match à Mexico, l'ensemble des forces de sécurité étant consacré à l'état d'urgence lié au séisme.

Le 19 septembre, un séisme de magnitude 7,1 a frappé le Mexique et fait plus de 300 morts. Des milliers de Mexicains ne pouvaient toujours pas rentrer chez eux mercredi en raison des risques d'effondrement.