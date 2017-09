Les Alouettes pourraient être privés de Durant à Calgary

Un texte de Michel Chabot

Contrairement à son habitude, Darian Durant ne dirigeait pas les exercices à l'attaque lors du long entraînement de plus de deux heures, mardi, par une chaleur intense.

C’est Drew Willy qui s’est chargé de cette tâche, lui qui n’a complété que 22 passes cette saison pour des gains de 217 verges.

Après la séance, Durant a révélé la raison pour laquelle il agissait comme spectateur pendant les répétitions de l’attaque.

« Je n’entrerai pas dans les détails, mais nous avons décidé qu’il serait mieux que je prenne une journée de repos pour me donner une chance de guérir. Ça traîne depuis un moment. On verra comment je me sens demain.

Étonnamment, le directeur général a été moins nébuleux sur le l’état de santé de son quart-arrière vedette.

« C’est l’ischio-jambier, a admis Kavis Reed. Il a joué malgré cette blessure la semaine passée, mais elle s’est aggravée. S’il peut s’entraîner demain, il sera le partant, il comprend la situation. Mais s’il ne peut pas alors nous ferons confiance à Drew Willy. »

« On ne m’a rien dit officiellement, a dit Willy qui pourrait amorcer un premier match avec l’équipe montréalaise. C’était bien pour moi de faire les répétitions si je suis pour obtenir le départ. Je suis enthousiasmé par cette possibilité. »

Un peu de repos ne ferait pas de tort à Durant qui en arrache depuis des semaines. Samedi à Toronto, il a notamment été victime de trois interceptions pour gonfler son total à 14, un sommet dans le circuit Ambrosie.

D’autres blessés

Nik Lewis, qui a dû quitter le dernier match sur une jambe, ne sera pas en mesure d’affronter les Stampeders.

T.J. Graham héritera d’une bonne part du remplacement, selon ce qu’a révélé Reed. Et comme samedi dernier, le Québécois Seydou Haidara pourrait venir donner un coup de main, lui qui a capté 5 passes pour 28 verges de gains après la perte de Lewis.

« Je me prépare toujours comme s’il fallait que je joue. C’est mon rôle de savoir la position d’un peu tout le monde et de toujours être prêt à embarquer. On verra comment l’entraîneur va gérer la situation. »

Le bloqueur gauche Jovan Olafioye sera également incapable de jouer. Xavier Fulton prendra sa place sur la ligne offensive.

L’attaque chancelante des Alouettes devra se surpasser à Calgary. Et il y a tout lieu d’être inquiet, surtout quand on pense qu’elle n’a pas inscrit un seul point au premier quart au cours de cette série de six défaites.

Un problème d’exécution, disent tous les intervenants questionnés, dont Anthony Calvillo, entraîneur des quarts-arrières. Calvillo considère qu’une victoire sera difficile à aller chercher, même si les Oiseaux sont responsables de l’unique défaite des Stampeders cette saison.

Nous affrontons la meilleure défense de la ligue, rappelle Calvillo. Ils sont complètement différents sur film comparativement à la dernière fois que nous les avons affrontés. Ils sont solides sur tous les plans. Anthony Calvillo

Selon le meilleur quart de l’histoire de la LCF, le moral des troupes serait toujours bon en dépit des déboires de l’été et la fiche de 3-10.

« Quand tu regardes dans le vestiaire, les gars croient authentiquement toujours en nos chances. Et je le dis sincèrement. Nous avons la passion et nous nous soucions de notre sort, mais il faut mieux exécuter les jeux. Sinon, le portrait sera sombre. »

Un regard sur les événements récents dans la NFL

Kyries Hebert s’est quant à lui réjoui de voir que de nombreux joueurs se sont agenouillés pendant l’hymne national, dimanche dans la NFL, en réponse au président américain Donald Trump qui voit ce geste comme un manque de respect à la nation.

« C’était bien de voir que les équipes se sont tenues debout et ont fait preuve de solidarité, les propriétaires unis avec les joueurs alors que cette situation aurait pu diviser les ligues. Même dans la Ligue canadienne, les Roughriders de la Saskatchewan se sont tenus par le bras en appui à ce qui se passe. Nous sommes tous liés, c’est important des deux côtés de la frontière. »