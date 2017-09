La semaine de la dernière chance pour l’Impact

Un texte d’Antoine Deshaies

Si l’Impact ne remporte pas ses deux duels de la semaine, mercredi au stade Saputo contre New York City FC (15-8-7) et samedi au Colorado (7-17-5), ce pourcentage pourrait s’approcher dangereusement du point de congélation.

D’abord, le portrait. L’Impact est 7e dans l’Est avec 39 points, 3 points derrière les Red Bulls de New York (12-11-6), qui ont toutefois un match en main. Plus loin devant, le Crew de Columbus (14-12-5) distance Montréal par 8 unités.

Avec 12 points encore à l’enjeu pour l’Impact, ça ne prend pas un doctorat en actuariat pour comprendre que la marge de manœuvre des Montréalais est mince.

« Le tableau sera plus clair à la fin de la semaine, a reconnu Anthony Jackson-Hamel, sans grande conviction. On croit en nos chances. Ça prend une victoire mercredi. »

Mauro Biello n’a pas voulu s’avancer sur le nombre de points que son équipe devra amasser au cours de la dernière ligne droite. La MLS, a-t-il argué, est une ligue trop imprévisible. La preuve, son équipe a renversé le FC Toronto (18-5-8), intraitable jusque-là à domicile la semaine dernière.

« Il faut gagner nos matchs et recevoir un peu d’aide des autres équipes, a admis Biello à court de réponses plus originales. On doit maintenir la pression sur les Red Bulls avec des victoires. C’est tout ce que l’on peut faire. »

Biello a bien sûr jeté un regard au calendrier des Red Bulls. Il a vu les deux matchs à l'horaire contre DC United (9-17-4), la pire formation dans l’Est. Il ne veut pas y accorder trop d’importance.

« On est dans une position délicate et tout le monde le sait, mais je pense que l’esprit est bon, a affirmé Biello. On va avoir besoin d’aide, mais il faut gagner le match devant nous malgré la fatigue. »

En comptant les 2 affrontements de la semaine, le Bleu-blanc-noir aura disputé 4 rencontres en 10 jours. C’est beaucoup, surtout en fin de saison.

« On ressent un peu de fatigue mentale, a confié Biello. Quand tu mélanges la fatigue physique, les émotions et les voyages, ça use. C’est pour ça qu’on a 28 joueurs avec nous. »

Un roulement d’effectif à prévoir

Mauro Biello devrait logiquement apporter des changements à sa formation mercredi soir. Le défenseur Kyle Fisher pourrait effectuer un retour au jeu.

L’Américain a raté les quatre derniers duels de l’Impact en raison d’une blessure à un tibia.

En fait, les seuls joueurs non disponibles pour le match de mercredi sont Ballou Jean-Yves Tabla et Ambroise Oyongo. Les deux sont blessés.

Dans le camp new-yorkais, la vedette David Villa devrait être à son poste. L’Espagnol, 2e buteur de la MLS avec 19 réussites, a récemment été ralenti par une blessure aux muscles adducteurs.

David Villa Photo : Associated Press/Adam Hunge

Il sera la priorité de la défense montréalaise.

« Il connaît toujours de bons matchs contre nous, a reconnu Biello. On doit particulièrement le surveiller dans la surface. »

« C’est un grand joueur, a confirmé Fisher. On devrait s’assurer de bien communiquer à l’arrière. Il faut bien sûr limiter ses occasions de marquer. »

New York se défend bien sur les terrains adverses et peut marquer à la moindre ouverture. Dans la position précaire de l’Impact, la moindre défaillance pourrait être fatale.