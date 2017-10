Jouer au hockey en français sur la Super Nintendo

Le 9 novembre 1993, la compagnie Nintendo a une grande annonce à faire aux consommateurs québécois. Misant sur la popularité du hockey au Québec, l’entreprise nippone a conçu un premier jeu de sport bilingue pour sa console Super Nintendo. Le jeu NHL Stanley Cup ou La Coupe Stanley de la Ligue nationale est lancé quelques semaines avant Noël.

Dans ce reportage du bulletin de nouvelles Montréal ce soir, la journaliste Danielle Levasseur s’intéresse aux qualités de ce nouveau jeu. En plus d’être en français, ce dernier présente de nombreuses innovations.

Nintendo a utilisé une nouvelle technologie qui permet « d’être dans le feu de l’action » et « de suivre les joueurs de très près » dans une vision presque 3D. Le jeu reproduit aussi tout ce qui se passe dans une partie de hockey, dont les interventions des commentateurs sportifs. Les bagarres ont toutefois été exclues, ce qui risque fort de plaire aux parents. En achetant les droits de la LNH, Nintendo souhaite simuler dans ce jeu de sport une saison complète de hockey jusqu’aux séries éliminatoires. Les logos et couleurs des 26 équipes de la LNH sont ainsi bien visibles et leur performance a été calibrée suivant la réalité.

Lors de sa sortie en novembre 1993, le jeu La Coupe Stanley de la LNH se vend à 69 $.

Ce jeu de hockey ne fait malheureusement pas partie de la sélection offerte avec la toute nouvelle console rétro SNES Classic Edition. Nintendo mise plutôt sur de grands classiques tels que Super Mario Kart et Super Mario World, ainsi qu’un jeu inédit, Star Fox 2.