Une convalescence bénéfique pour Lara Gut

La Suisse de 26 ans, l'une des étoiles de la Coupe du monde de ski alpin, s'était blessée au genou gauche en février dernier, tout juste avant le slalom du combiné des Championnats du monde à Saint-Moritz.

Touchée aux ligaments croisés et au ménisque, elle avait mis un terme à sa saison après avoir dû se contenter d'une seule médaille, le bronze remporté au super-G des mondiaux, alors qu'elle visait plusieurs titres et podiums.

« Durant ces six mois, j'ai appris à reconnaître que c'est important d'être bien dans sa peau, d'avoir ses priorités, d'avoir un équilibre », a-t-elle déclaré devant la presse à Zermatt, où elle s'entraîne.

« Cela a toujours été mon plus grand défi, celui de trouver l'équilibre entre ce que je dois faire comme travail et pour rester moi-même », a ajouté Gut.

La Tessinoise a repris l'entraînement en Suisse au début du mois de septembre. « Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais c'était facile et naturel. »

Puis, elle est allée skier au Chili pour retrouver de la neige d'hiver et les sensations du géant.

« Je me sens bien, je n'ai aucun problème. Je dois faire pas mal d'étirements, mais c'est comme d'habitude, pour détendre les muscles. Cet hiver, je ferai des pauses et je prendrai plus de temps pour moi », a-t-elle promis, car son genou lui a appris qu'elle doit faire attention.

Avant la blessure à Saint-Moritz, « non, je n'étais pas heureuse. Je m'étais un peu perdue. Je faisais tout ce que je pouvais comme athlète, mais pas assez comme personne », a encore expliqué la lauréate du grand globe de cristal en 2016.