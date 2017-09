Les favorites ne font que passer à Wuhan

Demi-finaliste à la Coupe Rogers de Toronto, puis éliminée au premier tour des Internationaux des États-Unis à la fin août, Halep a cette fois plié l’échine en deux manches de 2-6 et 1-6 devant la Russe Daria Kasatkina, 31e au palmarès de la WTA.

Halep avait bénéficié d'un laissez-passer au tour précédent et disputait dans les faits son premier duel du tournoi.

Âgée de seulement 20 ans, Kasatkina a brisé le service de Halep, finaliste à Roland-Garros, à 6 reprises dans ce match qui n’a duré que 72 minutes.

Au prochain tour, Kasatkina affrontera sa compatriote Ekaterina Makarova, 35e du monde.

Parmi les autres têtes de série en action mardi, on notera les victoires de la Lettone Jelena Ostapenko (no 8) et de la Polonaise Agnieszka Radwanska (no 9).

À l'inverse, la Danoise Caroline Wozniacki (no 4) a été éliminée 5-7 et 3-6 par la Grecque Maria Sakkari, issue des qualifications.

La Russe Svetlana Kuznetsova (no 6) a subi le même sort aux mains de la Française Alizé Cornet en deux manches identiques de 3-6.

Autres résultats de deuxième tour :