Vasek Pospisil éliminé à Chengdu, Daniel Nestor avance en double

Pospisil, 85e joueur mondial, s’est incliné en trois manches âprement disputées de 7-6 (7/4), 6-7 (5/7) et 4-6 devant le Chypriote Marcos Baghdatis, 113e au classement de l’ATP.

Dans un duel de 2 h 46 min, Pospisil a dû composer avec une première balle de service déficiente, comme en témoigne son maigre pourcentage de réussite de 45 %.

Baghdatis en a profité pour inscrire 27 points sur une possibilité de 62 (44 %) sur le deuxième service de Pospisil. Le Chypriote a maintenant gagné trois des quatre affrontements entre les deux joueurs.

En double, Nestor et son partenaire britannique Dominic Inglot, quatrièmes têtes de série, ont défait le duo formé des Chinois Wu Di et Wu Diwing en deux manches de 7-6 (8/6) et 6-3.

Ce tournoi de la série 250 est doté d’une bourse totale de 1 028 885 $ US (1 272 694,53 $ CA).