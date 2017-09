Kailer Yamamoto brille dans une défaite des Oilers

Un texte de Patrick Henri

Le jeune Kailer Yamamoto a porté à quatre sa série de matchs avec au moins un but, quand il parfaitement redirigé un lancer de Matt Benning, lors d’une supériorité numérique en fin de deuxième période.

Celui qui a été sélectionné au premier tour (22e rang au total) au plus récent repêchage amateur a fait vibrer les cordages lors de chacune des parties auxquelles il a pris part dans l’uniforme des Oilers.

Il revendique cinq buts, ce qui le place au premier rang des buteurs de la LNH en matchs préparatoires.

L’Américain, qui célébrera son 19e anniversaire vendredi, a commencé le match au sein du quatrième trio, en compagnie de Mark Letestu et de Jujhar Khaira, il l’a terminé au sein du premier avec Connor McDavid et Patrick Maroon.

En uniforme pour le premier match?

De la façon dont il joue, il pourrait devenir le huitième joueur en 11 saisons à amorcer la saison à Edmonton quelques mois après avoir été repêché.

Sam Gagner, Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins, Nail Yakupov, Leon Draisaitl, Connor McDavid et Jesse Puljujarvi ont tous fait le saut du hockey junior à la LNH. Draisaitl et Puljujarvi sont les deux seuls qui n’ont pas disputé une saison complète dans la LNH à leur année recrue.

Un joueur de 18 ans ne devrait pas jouer dans la LNH, mais il impressionne tout le monde de match en match et il mérite d’être avec nous. Todd McLellan, entraîneur-chef, Oilers

L’entraîneur-chef Todd McLellan a mentionné que le jeune joueur a été le meilleur des siens dans la défaite.

Il n’avait que de bons mots à son endroit. « Il joue de façon constante, il contrôle bien la rondelle, ne provoque pas de revirements et sait quand revenir au banc, ce qui n’est pas le cas de tous nos vétérans » a-t-il mentionné après la défaite.

McLellan n’a pas voulu dire si Yamamoto allait amorcer la saison à Edmonton ou à Spokane, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest, mais il n’a pas fermé la porte.

Je me fiche de savoir qui sont les gars qui jouent dans notre équipe. Nous avons besoin de 23 joueurs. Qu’ils aient 18 ou 38 ans, ça ne me dérange pas, nous voulons gagner. Peu importe leur nom et leur dimension, l’important est qu’ils puissent nous aider. Todd McLellan, entraîneur-chef, Oilers

Trois en trois pour Strome

Ryan Strome a été l’autre marqueur des Oilers. Celui qui a été acquis en retour de Jordan Eberle durant la saison morte revendique trois points (2 B et 1 A) en trois parties.

Teuvo Teravainen et Jordan Staal ont inscrit deux buts chacun pour les Hurricanes. Lucas Wallmark et Janne Kuokkanen ont complété la marque pour les gagnants.

Après l’entraînement matinal des Oilers, l’entraîneur-chef, Todd McLellan, avait mentionné que ses joueurs avaient de la difficulté à s’adapter aux règles d’arbitrage plus sévères.

Lundi soir, les Oilers ont écopé de six punitions mineures, la Caroline en a profité pour inscrire trois de ses six buts. Les Hurricanes ont aussi marqué un but alors qu’ils étaient en infériorité numérique.

Les Oilers ont bénéficié de quatre avantages numériques, ils ont marqué une fois.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau mercredi. Cette fois, le match sera présenté au Centre SaskTel de Saskatoon.