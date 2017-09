Mete se distingue à nouveau au sein d'une défense désordonnée

Un texte d’Alexandre Gascon

C’est la cinquième défaite en autant de matchs du CH depuis le début de la présaison.

« Je ne veux pas m’emporter avec des matchs préparatoires, mais je veux faire des corrections », s’est exclamé Claude Julien après la défaite des siens.

L’entraîneur avait d’ailleurs rappelé avant le match, à juste titre, que l’Avalanche du Colorado affichait un dossier de six victoires et aucun revers au terme de son camp d’entraînement l’année dernière. On se souvient de la suite des choses.

Fort bien, mais enchaîner les défaites n’est quand même pas une recette éprouvée pour commencer l’année du bon pied. Marquer sept buts en cinq duels, dont seulement trois à 5 contre 5, non plus.

Même Max Pacioretty a commencé à s’impatienter un petit brin.

Nous devons trouver une façon de créer une chimie rapidement. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je commence à être frustré. Max Pacioretty

« On veut toujours être à notre meilleur. Même quand on joue au hockey entre nous, on est compétitifs. On veut aussi avoir du succès individuellement, mais ça n’arrive pas présentement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être essayer de nouvelles combinaisons ou montrer aux gars où l’on peut s’améliorer en vue du prochain match », a analysé le capitaine.

Quelques circonstances atténuantes : Pacioretty aurait dû mettre à l’essai un nouveau trio en compagnie de Jonathan Drouin et de Brendan Gallagher, mais Drouin est demeuré à Montréal, ennuyé par une blessure musculaire au haut du corps. Rien de sérieux selon le Canadien. Torrey Mitchell a pris la place du Québécois.

Charlie Lindgren aurait dû défendre le filet montréalais, mais le jeune gardien de 23 ans s’est blessé en s’échauffant quelques minutes avant le match. Al Montoya l’a remplacé au pied levé. Et ça n’a pas été une sinécure.

Mobilité réduite

Auston Matthews, trois buts et une passe, et William Nylander, un but et deux passes, en ont fait voir de toutes les couleurs à la défense du Canadien.

À la regarder jouer, difficile de ne pas avoir en tête la déclaration péremptoire de Marc Bergevin qui assurait avoir sous la main une brigade défensive supérieure à celle de l’an dernier. Elle a bien caché son jeu.

Karl Alzner et Jeff Petry, deux fois plutôt qu’une, ont été battus dans des batailles pour des rondelles libres autour du filet de Montoya. Ce qu’a d’ailleurs reconnu Julien.

« C’est devant notre filet et devant le filet adverse que l’on doit s’améliorer. On commet beaucoup d’erreurs et on donne des buts. Et de l’autre côté, il faut un peu plus de hargne pour marquer. Ce sont des choses qu’il faut améliorer très bientôt. »

Jordie Benn s’est aisément fait soutirer le disque par Nylander en zone neutre qui a lancé Matthews en échappée permettant au grand numéro 34 de compléter son tour du chapeau. Brandon Davidson était à la peine également.

En fait, outre Shea Weber, Victor Mete est celui du groupe qui s’est le mieux tiré d’affaire.

Ce qui semblait farfelu il y a dix jours à peine devient franchement intrigant.

Mete a repéré Jeff Petry, seul marqueur du CH, en avantage numérique. Il a appuyé l’attaque avec réserve, mais judicieusement. Lorsqu’on l’a pris à contrepied, il s’est rétabli juste à temps pour couper le surnombre des Leafs dans son repli défensif. Et tout ça avec calme et contrôle face à une formation qui comprenait Matthews, Nylander, Mitch Marner, Nazem Kadri, James van Riemsdyk et j’en passe.

« Je l’ai trouvé bon ce soir, a admis l’entraîneur. Il a bien patiné, a bien bougé la rondelle. Il s’est bien comporté et a connu un bon match (…) Il mérite encore de se faire voir, et de continuer à l’évaluer, on verra à la fin du camp d’entraînement. »

Mete, un pur produit des Knights de London dans la Ligue junior de l’Ontario, aura le droit, à tout le moins, à une troisième audition.

« J’ai bien joué, j’ai tenu mon bout », a jugé le défenseur de 1,72 m (5 pi 9 po).

« J’ai pu m’ajuster rapidement. C’est plus lent dans le junior, je ne suis pas habitué de jouer avec des gars aussi imposants et rapides. Le fait que j’ai été en mesure de les suivre à ce niveau, c’est bon », a analysé Mete avec sang-froid.



Autant par ses commentaires que sur la patinoire, le défenseur de 19 ans démontre une grande maturité. Ce choix de quatrième tour, 100e sélection au total en 2016, s'il continue dans cette veine, pourrait embellir le bilan peu reluisant du Canadien en matière de repêchage et de développement ces dernières années. Le Tricolore ne s'en plaindrait pas.

Montoya bien pâle

Al Montoya, gardien partant lors de la défaite de 5 à 1 à Ottawa samedi, ne s’attendait pas à amorcer le match. La nouvelle est tombée quelques minutes seulement avant la rencontre.

N’empêche, le gardien substitut a complètement figé sur le premier tir du match, battu par Matthews. Un préambule à une soirée pénible devant son filet.

L’Américain a accordé 5 buts sur 21 lancers à Toronto, portant son total à 12 filets en 74 tirs en deux sorties et demi. Des statistiques qui lui confèrent une moyenne famélique de ,838 depuis le début du camp.

Montoya n’était pas disponible pour s’entretenir avec les membres des médias après la rencontre.

« Quand tu es gardien, que tu sois le gardien partant ou le substitut, tu dois toujours être prêt. Je ne veux pas le montrer du doigt, mais je te dis c’est quoi les attentes d’un gardien : c’est ça, c’est d’être prêt. Ç’a été un match difficile pour lui ce soir », a lancé sans détour Claude Julien.

La hiérarchie des gardiens du Canadien semblait couler dans le béton à l’aube de la nouvelle saison.

Lindgren a été d’office pendant seulement 30 minutes en présaison, contre les Capitals de Washington mercredi dernier, accordant 1 but sur 11 lancers. Hier pour secouer les fondations, on en conviendra.

Mais si sa blessure était bénigne et qu’il affichait le même contrôle devant son filet que l’on a vu depuis le début du camp, en match ou à l’entraînement, Montoya pourrait commencer à se poser des questions.