Lecavalier sera immortalisé par le Lightning

Choisi au tout premier rang du repêchage de 1998, Lecavalier a passé les 14 premières saisons de sa carrière avec l’équipe de la Floride.

« C’est un grand honneur, a déclaré l’attaquant qui s’est retiré en 2016. J’ai vraiment hâte au 10 février. J’ai vu la cérémonie de Martin St-Louis l’année passée et je trouvais ça tellement agréable. J’ai eu beaucoup d’émotions de voir son chandail monter. Vivre la même chose sera vraiment exceptionnel. »

Maintenant âgé de 37 ans, Vincent Lecavalier détient encore les records d’équipe pour le plus de matchs joués (1037) et le plus de buts (383).

Gagnant de la Coupe Stanley en 2004, le Québécois a fini sa carrière avec un bref passage chez les Kings de Los Angeles, après avoir porté les couleurs des Flyers de Philadelphie pendant un peu plus de deux saisons.