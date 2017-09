Macrozonaris sur la piste politique à Laval

Un texte d’Antoine Deshaies

Six ans après sa dernière ligne droite en piste, en 2011, le Lavallois prend le départ de sa première campagne électorale. Sans surprise, le sport sera au cœur de son discours.

« Le sport m’a apporté beaucoup et je veux en faire la promotion, a expliqué le candidat de 37 ans. Les infrastructures sportives à Laval doivent être améliorées. J’entraîne une athlète parmi les meilleures au pays chez les 14-15 ans et je dois le faire à Montréal parce qu’il n’y a pas de piste adéquate à Laval. »

Au cours de sa carrière, Macrozonaris a remporté plusieurs titres de champions canadiens au 100 m. Il a réussi un record personnel de 10,03 s en 2003 lors d’une rencontre d’athlétisme à Mexico au cours de laquelle il avait vaincu le détenteur du record du monde à l’époque, Tim Montgomery.

Il a représenté le Canada aux Jeux d’Athènes en 2004.

Tout le monde me dit que je cours vite, mais ils n’ont rien vu. Je vais faire du porte-à-porte plus vite que n’importe qui. Je vais d’abord suivre ma collègue Aglaia Revelakis pour être sûr de bien maîtriser la technique. Nicolas Macrozonaris

L’ancien sprinteur, aujourd’hui thérapeute sportif et entraîneur, a grandi dans le quartier Ste-Dorothée à Laval. Il cognera symboliquement en premier à la porte de sa maison d’enfance sur le Chemin du Bord-de-l’Eau.

Macrozonaris habite aujourd’hui le quartier Centropolis à Laval.

« Je veux parler et surtout écouter le plus de résidents possible, a ajouté Macrozonaris. Ça m’aidera à mieux maîtriser mes dossiers. La politique ne m’effraie pas, mais je ne me vois pas au provincial ou au fédéral. Je veux simplement faire ma part pour ma communauté. »

NICOLAS MACROZONARIS Photo : Associated Press/ANJA NIEDRINGHAUS

Depuis sa retraite sportive, Macrozonaris a fait du bénévolat au centre communautaire Du Sablon. Il a notamment fait partie du conseil d’administration. C’est là qu’il a fait la rencontre de son nouveau chef, Jean-Claude Gobé.

« Je pensais à me lancer en politique depuis quelques années, a confié Macrozonaris. J’ai approché Action Laval pour voir si l’intérêt était mutuel. J’ai aussi demandé conseil à mon entourage, et j’ai pris ma décision. »

Un appui moral de son ancien entraîneur

L’entraîneur d’athlétisme Daniel St-Hilaire fait partie des proches à qui Macrozonaris a demandé conseil.

Les deux ont longtemps collaboré, et St-Hilaire a fait le saut en politique en 2015. Il s’est présenté pour le Bloc Québécois dans la circonscription Alfred-Pellan à Laval. Il a été battu.

« C’est un homme rassembleur, a indiqué St-Hilaire. Il a toujours osé prendre la parole pour défendre les athlètes. Il n’a pas peur de ses opinions. Il aimerait que Laval se dote d’un vrai complexe sportif multisports. »

En 2015, Macrozonaris avait donné son appui moral à son mentor. St-Hilaire lui rendra la pareille avec plaisir.

« S’il a besoin de moi, je vais l’aider. Je lui conseille d’être à l’écoute des gens et de rester lui-même. S’il essaie de jouer au politicien, ça ne fonctionnera pas. »

« Les gens ne verront pas en moi un politicien, a promis Macrozonaris. Je veux simplement collaborer à la communauté en proposant mes idées. »

Le coureur, habitué aux efforts intenses de dix secondes, plonge dans l’inconnu : une campagne d’un mois et demi.