Jennifer Lopez donne 1 million $ pour la reconstruction de Porto Rico

La chanteuse et actrice a annoncé en conférence de presse, en compagnie du gouverneur de New York Andrew Cuomo, dimanche, qu'une partie de la somme engrangée par son spectacle en résidence à Las Vegas serait versée à différents organismes de bienfaisance pour aider les victimes de l'ouragan. Elle a ajouté que son conjoint, l'ancienne vedette des Yankees de New York Alex Rodriguez, de même que son ex-mari Marc Anthony se joignaient à ses efforts.

Un secouriste aide deux personnes après le passage de l'ouragan Maria à Guayama, Porto Rico. Photo : Reuters/Carlos Garcia Rawlins

Jennifer Lopez, 48 ans, est née à New York de parents portoricains. Elle a indiqué qu'elle avait toujours de la famille sur l'île dont elle n'a pas eu de nouvelles depuis le passage de Maria.

Un autre chanteur, Ricky Martin, a donné 100 000 $ pour la même cause, en plus de lancer une campagne de financement en ligne.

Les auteurs portoricains de la chanson Despacito, Daddy Yankee et Luis Fonsi ont de leur côté envoyé, quatre conteneurs d'articles de première nécessité donnés par leurs admirateurs.

Luis Fonsi a aussi partagé sur Instagram une photo avant et après d'un bord de mer portoricain ravagé par l'ouragan. La vidéo de la populaire chanson a été tournée dans le quartier pauvre de la capitale San Juan, La Perla, qui avait connu une recrudescence du tourisme.