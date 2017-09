Patrick Marleau, le mentor et le modèle

Un texte d’Alexandre Gascon

L’été dernier, Marleau a préféré sauter à bord du train des Maple Leafs de Toronto, qui roule à vive allure cela dit, profitant de sa pleine autonomie après 19 saisons dans l’uniforme des Sharks, près de 1500 matchs (1493) au compteur.

À l’instar de Joe Thornton qui a paraphé une entente d’un an avec San José, ils étaient nombreux à croire que Marleau lui emboîterait le pas.

Mais les Leafs sont arrivés avec ce contrat de 3 saisons qui rapportera 18,75 millions de dollars à l’athlète de 38 ans. Ça devenait difficile à refuser.

« Ç’a été une grosse décision pour ma famille et moi. C’était la bonne chose à faire. Oui, ç’a été difficile, mais je suis heureux de la façon dont ça s’est déroulé », a raconté Marleau après l’entraînement de sa nouvelle bande lundi, à quelques heures d’affronter le Canadien de Montréal.

En pleine ascension

Les Sharks ont atteint la finale de la Coupe Stanley en 2016 et sont passés à deux victoires de soulever le trophée. Déjà à l’époque, l’équipe avait causé la surprise en sortant vainqueur de l’Ouest.

Avec un noyau de joueurs vieillissants (Thornton, Joe Pavelski, Marc-Édouard Vlasic et Brent Burns) et une Division pacifique de plus en plus compétitive, les Sharks ont peut-être laissé filer leur chance. La proverbiale fenêtre d’opportunité s’est refermée.

À l’inverse, les Leafs vivent, enfin, un automne rempli de promesses.

« J’ai grandi en Saskatchewan. Je regardais Hockey Night in Canada. Quand j’ai mis ce chandail pour la première fois, je n’ai pas pu m’empêcher de sourire. Il a quelque chose de spécial. »

L’attaque torontoise déborde de talent. Patrick Marleau n’a pas à en être le fer de lance, les jeunes sont là pour s’en charger. La pression repose beaucoup sur les épaules d’Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander, entre autres.

Certes, la défense est encore un peu suspecte et nul ne peut jurer de l’efficacité et de la constance à long terme du gardien Frederik Andersen, mais les morceaux tombent en place tranquillement.

Dans ce contexte, Marleau est vu comme un mentor, un professionnel exemplaire, un modèle quoi.

« J’essaie d’être le plus professionnel possible et de montrer l’exemple, de parler à tout le monde », a-t-il expliqué.

« Mais les jeunes aussi peuvent toujours m’apprendre quelque chose tu vois. Tout le monde dans cette ligue peut montrer quelque chose à un coéquipier. C’est la beauté du hockey », a enchaîné Marleau.

A-t-il cette présence rassurante?

« On me pose souvent cette question ces temps-ci, a lancé Matthews.

« C’est un vétéran, tout comme le sont Ron Hainsey et Dominic Moore, a avancé le jeune homme de 20 ans. Ces gars-là sont dans la ligue depuis longtemps. Ils ont gagné. (…) Ce n’est que positif quand tu comptes sur trois gars de cette trempe dans ta formation. Ce sont des professionnels qui travaillent fort tous les jours. C’est bon pour nous, les jeunes, de voir ça. On peut s’inspirer de leur façon de faire et appliquer ça à notre préparation. »

Un nouveau rôle?

Il a beau avoir disputé l’un de ses deux matchs préparatoires en compagnie d’Auston Matthews, on murmure à Toronto que Marleau jouera à la gauche de Nazem Kadri, au sein de ce qu’on peut considérer comme le troisième trio des Leafs.

Une combinaison à qui l’on confierait les plus importantes missions défensives, mais qui peut aussi faire vibrer les cordages, Kadri ayant obtenu 61 points l’an dernier et Marleau, 27 buts.

L’ancien des Sharks a réussi 16 de ses 46 points en 2016-2017 en avantage numérique, et l’on devrait l’y retrouver régulièrement dans son nouvel uniforme.

Le jeu en supériorité numérique doit devenir « une seconde nature », selon Marleau. Le système torontois présente d’ailleurs quelques différences avec ce qu’il a connu à San José.

« C’est un apprentissage. On s’entraîne fort pour essayer d’accélérer tout ça », a-t-il conclu.