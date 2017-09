Avant-goût de la vraie formation du Canadien, sans Drouin

Un texte de Michel Chabot

Jonathan Drouin, lui, ratera toutefois ce rendez-vous pour cause de blessure.

Pour une deuxième journée de suite, Drouin était au centre de Max Pacioretty et de Brendan Gallagher lors de l'entraînement matinal, à Brossard. En début d'après-midi, le Canadien a toutefois annoncé que le numéro 92 était blessé au haut du corps et que sa condition sera réévaluée quotidiennement.

Torrey Mitchell le remplacera dans la Ville Reine.

Phillip Danault, Alex Galchenyuk et Ales Hemsky étaient réunis comme la veille, tandis que l'unité de Tomas Plekanec, Artturi Lehkonen et Charles Hudon est demeurée intacte. Hudon ne s'en plaint pas, lui qui considère que la complicité avec le centre tchèque se développe de plus en plus.

« Avec Pleky, on se parle de plus en plus tous les jours. Il se sent plus confortable de me parler et de faire des jeux. Avant, je lui donnais la rondelle que j’aie ou non une chance de faire un tir. Maintenant, je prends ma décision. »

Les deux hommes sont également assis côte à côte dans le vestiaire, ce qui leur permet de communiquer davantage.

« Si j’ai des questions, il est toujours là pour me répondre du mieux qu’il le peut. C’est sûr que ce n’est pas quelqu’un qui va commencer la conversation, mais quand il voit quelque chose de négatif ou de bon, il me le dit tout le temps.

Nous avons joué ensemble un peu l’an passé, mais je n’avais pas la même attitude. Je suis plus confiant et réceptif. »

Le quatrième trio sera composé du centre Jacob De La Rose, avec Paul Byron à sa gauche et Byron Froese du côté droit.

Quatre attaquants en avantage numérique

Julien a bien l'intention de dynamiser son avantage numérique cette saison, et il a sûrement hâte de voir comment se comportera sa première vague au sein de laquelle Shea Weber est l'unique défenseur.

Comme on l'a vu lors de quelques entraînements précédents, Drouin se retrouvait à sa gauche, encore lundi matin, mais un peu plus profondément en zone ennemie, le long de la bande. Hemsky, Lehkonen et Pacioretty étaient les trois autres attaquants choisis pour faire partie de cette expérience.

L'entraîneur-chef devra patienter encore un peu pour les voir à l'oeuvre, ensemble dans le cadre d'une rencontre. Ce n'est que partie remise, dès que Drouin, qui semble bien se plaire dans ce concept, sera en mesure de revenir au jeu.

« Je me sens vraiment confortable, j’ai joué là tout au long de ma carrière midget, junior et l’année passée avec le Lightning, a expliqué Drouin. Je suis vraiment confortable de jouer là surtout avec le personnel que nous avons.

« Tu as de l’espace, surtout de ce côté-là. J’aime être gaucher et arriver avec de la vitesse. Tu as l’option de tir, de passe ou revenir en haut à Shea ou à Max de l’autre côté pour qu’il tire sur réception. J’aime les choix que nous avons. »

Mete toujours sur un nuage

Victor Mete continue de vivre un camp au-delà de toute attente. Le défenseur de 19 ans, choix de 4e tour du Canadien en 2016 (100e au total), sera à nouveau le partenaire de Weber à la ligne bleue. Mais il considère ne pas avoir un surcroît de pression, même si ses chances de commencer la saison à Montréal semblent de plus en plus élevées.

« Je n'ai pas encore confirmé ma place dans la formation, a insisté l'Ontarien. Je travaille fort chaque jour et je continue de dire que je n'ai rien à perdre. Je veux simplement démontrer ce que je suis capable de faire et continuer à m'améliorer. »

Il reconnaît cependant qu'il ne s'attendait pas à être dans une telle situation à ce stade-ci du camp. Il profite donc pleinement de son expérience et de la chance qu'il a de travailler avec un complice aussi chevronné que Weber.

« J’ai haussé mon jeu d’un niveau juste parce que je suis avec lui, a estimé Mete. Je sais maintenant plus ce qu’il pense et quel jeu il essaie de faire. Ça me donne une chance de démontrer comment je peux jouer. »

Karl Alzner et Jeff Petry devraient former la deuxième paire. La troisième sera composée de Jordie Benn et Mark Streit.

Charlie Lindgren et Al Montoya seront les deux gardiens à la disposition de Julien.