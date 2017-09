Madison Keys et Sloane Stephens trébuchent à Wuhan

Les deux joueuses en étaient chacune à un premier match depuis qu’elles ont animé le court Arthur-Ashe, à Flushing Meadows, en grande finale de la dernière compétition du grand chelem de la saison.

Keys, la 10e tête de série, a baissé pavillon 2-6 et 6-7 (4/7) devant sa compatriote Varvara Lepchenko. Cette dernière avait montré la porte de sortie à Aleksandra Wozniak à la Coupe Banque Nationale à Québec il y a deux semaines.

De son côté, Stephens (no 14) a été sèchement vaincue en deux manches identiques de 2-6 par la Chinoise Wang Qiang, 55e raquette mondiale.

L'ancienne numéro un mondiale Angelique Kerber (no 12) n'a également pas fait long feu. L'Allemande s'est inclinée 6-3, 3-6 et 1-6 devant la Française Caroline Garcia.

Rappelons qu’Eugenie Bouchard a déclaré forfait pour le rendez-vous de Wuhan, s’absentant du coup d’un troisième tournoi d’affilée.

Malgré tout, Bouchard a gagné deux places au classement de la WTA, publié lundi, où elle campe à présent en 85e place.

En double, on soulignera la victoire de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de sa partenaire chinoise Yu Yifan (no 5) 7-6 (9/7) et 3-1 (abandon) contre le duo chinois formé de Wang Qiang et Wang Yafan.

Autres résultats de 1er tour :