L'Impact ramené sur terre par l'Atlanta United FC

Les milieux de terrain Hector Villalba et Jeff Larentowicz ont chacun touché la cible.

L'Impact avait mis fin à une série de quatre défaites avec une victoire de 5-3 contre la meilleure formation de la MLS, le Toronto FC, 5-3 mercredi.

Dimanche, l'Impact s'est buté à une équipe qui avait un dossier de 6-1-4 à ses 11 dernières sorties.

L'Impact (11-13-6) a gaspillé une occasion de rejoindre les Red Bulls de New York (12-11-6) au sixième et dernier rang qui donne accès aux séries dans l'Association Est. La troupe de Mauro Biello demeure plutôt à trois points des Red Bulls, qui ont aussi un match de plus à jouer d'ici la fin de la campagne.

Le Bleu-blanc-noir sera de retour en action mercredi, quand il accueillera le New York City FC au Stade Saputo.

Domination du United

Le United a dicté le jeu dès les premiers instants de la rencontre, alors que Villalba a forcé le gardien Evan Bush à plonger vers sa gauche pour faire un arrêt dès la première minute de jeu.

Le United a subi un dur coup à la 17e minute quand son joueur étoile Miguel Almiron a dû quitter la rencontre en raison d'une blessure.

Le United n'a pas semblé dérangé par la tournure des événements et il a finalement ouvert la marque à la 28e minute. Carlos Carmona a aidé Villalba à voler le ballon à Samuel Piette. Villalba a ensuite décoché une frappe parfaite à partir du haut de la surface de réparation jusque dans le coin supérieur à la gauche de Bush.

L'Impact a donné signe de vie par la suite avant la pause, mais Anthony Jackson-Hamel et Ignacio Piatti ont manqué de lucidité.

Bush a gardé l'Impact dans le match. Il a frustré Martinez à la 61e minute, puis Villalba de manière particulièrement spectaculaire à la 62e minute.

Quelques instants après avoir fait son entrée dans le match, Michael Salazar s'est buté au gardien Brad Guzan à la 72e minute.

Larentowicz a finalement porté le coup de grâce à la 73e minute. Il a dévié avec son torse un centre de Julian Gressel.