La gardienne Charline Labonté, à la poursuite de nouveaux buts

Un texte de Marie Malchelosse

Labonté entame une nouvelle vie après avoir consacré les 30 dernières années à son « premier amour », le hockey.

« Il n’y a pas grand-chose qui peut te préparer à cette après-carrière-là. Je vais être très honnête, c’est un peu épeurant. »

Son parcours exceptionnel est jalonné de nombreuses récompenses amateurs dont quatre médailles d’or olympiques, trois conquêtes du Championnat du monde et trois titres de Championnat canadien avec les Martlets de l’Université McGill.

La Coupe Clarkson

La réflexion s’est amorcée à pareille date l’an dernier. C’était le début du camp d’entraînement de son équipe professionnelle, les Canadiennes de Montréal.

L’athlète de Boisbriand a alors décidé de se donner une dernière occasion de conquérir la seule distinction qui lui échappait toujours, la Coupe Clarkson, le Graal de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF).

Les Canadiennes de Montréal remportent la Coupe Clarkson Photo : Twitter/@CWHL

Comme si Labonté s’était improvisée scénariste d’un autre film de sport, elle a enfin conquis le trophée manquant le 5 mars dernier, une revanche contre l’Inferno de Calgary par la marque de 3-1. La gardienne a même remporté le titre de la joueuse la plus utile. Dans cette ultime performance de virtuose, elle avait bloqué 26 des 27 tirs hostiles de l’Inferno.

Depuis, la retraite n’était plus qu’une question de temps. La conquête de la Coupe Clarkson lui permet aujourd’hui d’affirmer : « Je ne peux pas partir à un meilleur moment! »

Dans le sillon de Manon

Charline Labonté avait neuf ans quand elle a regardé, admirative, Manon Rhéaume, habillée du chandail du Lightning de Tampa Bay, devenir la première femme à disputer un match de hockey professionnel chez les hommes. C’était le 23 septembre 1992, il y a 25 ans cette année.

C’était aussi un 23 septembre, mais en 1999, quand la petite Charline, rendue à 16 ans, a revêtu le chandail du Titan de l’Acadie-Bathurst de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à titre de gardienne partante.

Elle était seulement la deuxième joueuse à se faire valoir dans le cercle fermé des gars de la LHJMQ. Manon avait déjà brisé la glace, gravé le sillon, chez les Draveurs de Trois-Rivières.

« Manon a été mon premier modèle. Elle était mon seul modèle accessible en tant que fille dans un monde de hockey masculin. On partage une date qui est assez spéciale. »

Les gars du Titan

L’audacieuse organisation du Titan de l’Acadie-Bathurst a recruté Labonté en prévision de la saison 1999.

Charline Labonté et le président des Titans d'Acadie-Bathurst, Léo Guy Morrissette Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Pour les incrédules joueurs de l’équipe, il a bien fallu montrer qu’elle pouvait arrêter « une couple de rondelles ». Une fois le fardeau de la preuve évacué, Charline Labonté est devenue un Titan à part entière, comme gardienne, tout comme coéquipière.

« J’ai joué avec des gars de 7 à 19 ans. Ça n’a pas toujours été facile. Il fallait que je fasse ma place. »

Mais son histoire avec le Titan déboulonne les mythes.

Charline Labonté repêchage 1999 Photo : Radio-Canada/Ariane Pelletier

« Les gars avec qui j’ai joué ont été vraiment exceptionnels. J’ai gardé des amitiés. Mon passage avec le Titan a été un moment absolument incroyable pour moi. Non seulement d’être repêchée, mais de faire une saison complète avec eux. J’étais la plus jeune de l’équipe. Ils sont devenus des grands frères pour moi. Ils me protégeaient de tout. Ils m’amenaient partout. Ils m’ont aidée à passer à travers de tout ça. Ils ont joué un grand rôle, pour moi, dans ma vie à ce moment-là. »

Turin ou l’apprentissage de la confiance

« J’étais une fille qui n’avait pas beaucoup de confiance avant. J’arrivais dans le but et, habituellement, ça explosait. »

La médaille d’or olympique remportée aux Jeux de Salt Lake City, en 2002, a laissé Labonté perplexe. À son œil intransigeant, elle n’avait pas contribué comme il le fallait. Elle a joué le rôle de la gardienne substitut, exclue des matchs à haute intensité.

« Quelqu’un m’a dit : "Tu as le talent pour réussir, mais il faut que tu sois plus forte mentalement." »

La route qu’elle a empruntée jusqu’aux prochains Jeux, à Turin, a été ardue. Elle s’est battue pendant quatre ans avec sa peur de ne pas réussir, de perdre, de ne pas être assez bonne.

« J’étais extrêmement négative avec moi-même. J’étais très perfectionniste. »

Avec un psychologue sportif, elle a entrepris le long travail de reprogrammation mentale. Il fallait désactiver les pensées et les émotions qui l’empêchaient de déployer son talent. À Turin, en 2006, elle s’est révélée à elle-même et au monde.

Charline Labonté et Kim St-Pierre avec leurs médailles d'or, à Turin, en 2006 Photo : AFP/Getty/Stringer

« Cette année-là, tout s’est mis à bien fonctionner. J’ai été récompensée en jouant la demi-finale et la finale. Des quatre médailles d’or (olympiques) que j’ai gagnées, c’est vraiment celle-là dont je suis la plus fière parce que j’ai dû faire beaucoup de changements pour arriver à ce résultat-là. »

Aucun regret

Aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, les joueuses de l’équipe canadienne avaient assommé les Américaines par une victoire de dernière minute, 3-2. De retour au pays, tous les projecteurs se portent sur elles.

Charline Labonté a choisi ce moment de lumière pour publier une lettre ouverte dans laquelle elle revendique la banalité d’être homosexuelle.

Trois ans plus tard, lorsqu’elle pose un regard sur son geste, elle affirme n’avoir aucun regret.

« Je trouvais qu’il manquait de modèles féminins. On dirait que tout le monde attendait de voir qui va le faire dans le hockey féminin. Je ne voulais pas faire la promotion de moi-même, mais utiliser le spotlight pour faire un mouvement social. »

La réponse du public est venue comme un raz-de-marée.

« J’ai reçu de nombreuses lettres ou des emails de partout dans le monde. Des gens qui m’écrivaient de différents âges qui disaient “Merci, on a besoin de plus de modèles. Merci parce que demain au souper de famille, je vais annoncer à mes parents finalement, après cinq ans, que je suis gaie”. C’était extrêmement flatteur de voir comment les gens ont apprécié… mon honnêteté et ma transparence, j’imagine. »

La petite vie de Charline

Le brillant parcours de l’athlète de Boisbriand a trouvé racine auprès de deux parents-artistes bienveillants pour qui le sport était presque une anomalie : une mère costumière et un père décorateur de plateaux.

Ils ont travaillé tous deux à habiller et meubler Môman et Pôpa. Oui, ceux de La Petite Vie. Même que papa Labonté est l’inventeur du célèbre lit vertical.

Ils ont suivi Charline et Louis, leur fils cadet, partout où le sport les entraînait, sans poser de questions, pourvu que la passion et le plaisir y étaient.

« J’ai des parents très humbles, mais avec beaucoup de caractère. Mon frère et moi, on est vraiment l’image de nos parents. »

De son frère qu’elle appelle le cerveau de la famille, l’aînée dit qu’il est la meilleure personne qu’elle connaît dans sa vie.

De l’aréna à la cuisine

La plus grande peur de Labonté est de ne pas retrouver de passion qui fait vivre.

Elle a depuis longtemps écouté tous les conseils qui la sommaient de préparer son autre vie, après le hockey. Elle est donc titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en psychologie du sport. Elle s’en servira pour aider les futurs gardiens et gardiennes de but. Elle tient à « redonner ».

À ses études universitaires, Labonté vient d’ajouter un cours intensif en cuisine et restauration. Son instinct lui dit que c’est là que se cache son prochain amour.

Charline Labonté et la chef Vanessa Trahan en octobre 2016 Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

« J’ai toujours adoré ça. C’était une façon de prendre du recul du hockey quand c’était nécessaire. Quand je m’interrogeais sur une passion, ça revenait toujours à la cuisine. »

Charline Labonté ne doute pas un instant qu’elle finira par trouver le bonheur sans être Charline, la gardienne de but.

« Je me suis toujours mise dans des situations pour l’être. Tout va bien tourner. »