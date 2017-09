Le camp du CH: parlons-nous franchement

Situation: Marc Bergevin et Claude Julien se sont présentés au tournoi de golf du Canadien en affirmant que la brigade défensive de cette saison sera supérieure à celle de la saison dernière malgré les départs d’André Markov, Alexei Emelin et Nathan Beaulieu. Vont-ils devoir se rétracter?

Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin Photo : Radio-Canada

Parlons-nous franchement: Alors qu’il ne reste qu’une semaine de camp à écouler, absolument rien ne permet de supporter cette audacieuse affirmation. Combien d’équipes, à travers la LNH, ignorent encore de qui sera composée leur première paire en défense? C’est toujours le cas du CH.

Karl Alzner: acquis sur le marché de l’autonomie cet été, cet arrière défensif des Capitals de Washington offre exactement ce qu’on attendait. Du jeu fiable, sans dentelle. Sa case est celle de la deuxième paire afin de seconder Jeff Petry.

David Schlemko: il était le cinquième défenseur à San Jose. Le CH se propose de le faire jouer, en compagnie de Shea Weber mais Schlemko est blessé à une main depuis le début du calendrier préparatoire.

Joe Morrow: parce qu’il provient de l’organisation des Bruins et que Claude Julien le connaît, plusieurs observateurs s’attendent à le voir trouver un poste chez le Canadien. Or, il est l’arrière qui commet le moins fiable dans sa zone depuis le début camp.

Jakub Jerabek: cet arrière tchèque n’a aucune expérience de la LNH. Son adaptation au style de jeu nord-américain est progressive et il possède un bon instinct offensif. Mais il est encore hésitant. Au cours de la prochaine semaine, les alignements vont se resserrer et la qualité du jeu se rapprochera du plus en plus de celle qu’on retrouve durant le calendrier régulier. Il sera intéressant de voir s’il pourra franchir ce pas.

Brandon Davidson: il était en uniforme (et Nathan Beaulieu était dans les gradins) alors que CH faisait face à l’élimination le 22 avril dernier au Madison Square Garden. Claude Julien s’attendait à plus de sa part. On voit mal comment il pourrait être plus qu’un sixième ou septième défenseur.

Éric Gélinas: s’est présenté au camp sans contrat et le CH lui donne une bonne chance de démontrer ce qu’il sait faire. À date, parmi les défenseurs gauchers présents au camp, il se situe en milieu de peloton. Il est calme, fait bien circuler la rondelle et possède un bon tir. Mark Streit: en tout respect, Streit semble au bout du rouleau. Il a 39 ans et sa perte de mobilité est problématique.

Victor Mete: je vous en parle au paragraphe suivant…

Situation: Y a-t-il au moins une surprise à cet étrange camp d’entraînement?

Parlons-nous franchement: Personne, mais absolument personne, ne pouvait prédire à quel point le petit défenseur Victor Mete allait être bon durant ce camp d’entraînement. Il avait offert du jeu correct au tournoi des recrues à Toronto. Mais depuis qu'il est entouré de joueurs de plus haut niveau au camp du grand club, son impressionnant Q.I. hockey, sa mobilité, sa vision du jeu et ses talents de passeur sont absolument impressionnants.

Victor Mete Photo : Radio-Canada

En fait, on pourrait même arguer que Mete a été l’un des deux meilleurs arrières du Canadien jusqu’à présent.

Le hic? Il n’est âgé que de 19 ans et il ne fait (en étant généreux) que 5 pieds 9 pouces. La prochaine semaine sera intéressante pour lui. Compte tenu de la situation générale de la brigade défensive, le CH n’aurait-il pas intérêt à faire preuve d’audace avec lui? La saison dernière, Mikhail Sergatchev avait commencé la saison à Montréal et la qualité de son jeu se situait bien loin derrière celle de Mete.

Situation: Claude Julien a dénoncé, mercredi, les performances des jeunes qui sont censés se battre pour obtenir un poste au sein de sa formation. Depuis ce temps, les partisans se demandent pourquoi les espoirs de l’organisation affichent aussi peu de détermination.

Claude Julien Photo : Radio-Canada

Parlons-nous franchement: Jouer dans la LNH n’est pas une simple question de volonté ou de détermination. Croit-on vraiment que Nikita Scherbak, Jacob De La Rose et Michael McCarron ont moins envie de jouer dans la LNH que, par exemple, Charles Hudon?

Est-ce qu’il y a vraiment quelqu’un qui pense que ces jeunes s’imposent des sacrifices depuis leur enfance et s’entraînent comme des bêtes à l’année pour ensuite arriver au camp et se dire Bof, ça ne me tente pas tant que ça finalement ?

L’organisation du CH est tout simplement en déficit de talent et peine à se renouveler. Nous parlions d’ailleurs exactement du même sujet à pareille date l’an dernier.

Au moins, Hudon livre exactement ce que les dirigeants attendaient de lui. En fait, son camp est encore plus impressionnant que celui qu’avait connu Artturi Lehkonen l’automne dernier. La cause est entendue dans son cas.

Situation: Dans le petit univers de la LNH, les hommes de hockey semblent unanimes: ni Scherbak (choix de première ronde en 2014), ni McCarron (choix de première ronde en 2013), ni De La Rose (choix de deuxième ronde en 2013) ne deviendront des joueurs réguliers dans la LNH. Et l’allure du présent camp ne leur donne pas tort.

Parlons-nous franchement: Depuis 2009, le Canadien se situe au 26ième rang de la LNH en ce qui a trait au nombre de matchs disputés dans la LNH (859) par ses choix de première et de deuxième ronde (qui sont en principe les plus talentueux de la séance de sélection).

Charles Hudon Photo : Radio-Canada/Michel Gingras

Les deux organisations les plus performantes sont les Panthers de la Floride (2773 matchs) et les Ducks d’Anaheim (2584 matchs). La moyenne de la LNH se situe à 1564 matchs disputés par les choix de premier et deuxième tours. Le CH accuse donc un retard de 45,1% sur la moyenne.

Certains répondront, avec raison, que les recruteurs du CH n’ont pu sélectionner que 13 joueurs lors des deux premiers tours depuis 2009, alors que d’autres organisations disposaient de 19 ou 20 choix.

Mais si l’on tient compte uniquement de la moyenne de matchs disputés par chacun de choix de première ou deuxième ronde du CH (66,08), l’équipe de recrutement montréalaise se situe quand même au 25ième rang à travers la ligue. La moyenne de la LNH est de 97,14 matchs disputés par chaque choix de première ou deuxième ronde. Ça signifie que le CH accuse un retard de 32% sur l’ensemble du marché.

Situation: C’est fini le niaisage.

Parlons-nous franchement: À pareille date l’automne dernier, tout le monde était impressionné par l’ardeur au jeu déployée par Alex Radulov, que ce soit à l’entraînement, dans les matchs intra-équipe ou lors des matchs préparatoires. « Il a maintenu cette allure jusqu’au dernier match des séries. Aucun être humain ne peut faire ça », s’étonnait encore, cet été, l’un de ses anciens coéquipiers.

Cette année, le camp du CH a démarré très lentement. L’équipe a jusqu’à présent encaissé quatre défaites en quatre matchs (trois contre des formations nettement moins nanties) et Claude Julien répète sans cesse que ses joueurs réguliers « peaufinent leurs habiletés ».

Aucun problème avec ça. Mais, sachant à quoi ressemble le premier mois du calendrier, et connaissant tous les points d’interrogation dont l’alignement est parsemé, le temps est peut-être venu de déclarer que le camp est désormais officiellement en marche. Parce que la tempête s’en vient.