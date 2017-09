Les joueurs de la NFL défient Trump et poursuivent leurs protestations

La journée de matchs de la NFL s'est amorcée à 9 h 30 (HE) au stade de Wembley. En bordure du terrain, plus d'une vingtaine de joueurs ont posé un genou au sol pendant que retentissait The Star-Spangled Banner, avant de se relever pour l'interprétation de l'hymne britannique.

Contrairement aux habitudes des propriétaires d'équipes de la NFL, celui des Jaguars, Shad Khan, s'est tenu debout aux côtés de ses joueurs avant le début de la rencontre. Khan avait remis un million de dollars américains à la campagne de Donald Trump.

Une vague de protestations silencieuses est attendue toute la journée dans le circuit Goodell, dans la foulée des vives réactions aux propos du président Trump.

Les Steelers de Pittsburgh, notamment, ont l'intention de demeurer dans leur vestiaire jusqu'au tout début de leur match contre les Bears à Chicago.

La journée de samedi avait donné lieu à une joute verbale sur les réseaux sociaux et dans les médias dont le résultat est que Stephen Curry et les Warriors de Golden State, champions de la dernière saison de NBA, ne participeront pas à la traditionnelle visite à la Maison-Blanche.

De nombreux intervenants ont apporté leur soutien à Curry et aux Warriors, dont la vedette des malheureux finalistes, LeBron James.

Le président Trump est revenu à la charge dimanche matin en appelant les partisans de la NFL à « refuser d'assister aux matchs jusqu'à ce que les joueurs arrêtent de manquer de respect à notre drapeau et à notre pays. »

« L'assistance et les cotes d'écoute des matchs de la NFL sont en chute libre, a également écrit Trump sur Twitter. Oui, les matchs sont ennuyants, mais beaucoup de gens ne les regardent plus parce qu'ils aiment notre pays. La ligue devrait appuyer les États-Unis. »

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 septembre 2017