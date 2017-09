John Isner renverse Rafael Nadal à la Coupe Rod Laver

John Isner croyait en ses chances, mais pas au point de vaincre un adversaire de cette envergure à un moment aussi crucial de la compétition.

L'Américain permet ainsi à l'équipe Monde de maintenir l'espoir de remporter cette compétition de trois jours contre l'équipe Europe qui mène la confrontation avec 12 points contre 9.

Denis Shapovalov (derrière) en compagnie des membres d'Équipe Monde pour la Coupe Rod Laver: Nick Kyrgios, Jack Sock, Frances Tiafoe et Thanasi Kokkinakis. Photo : Getty Images/MICHAL CIZEK

Auparavant, Isner faisait équipe avec son compatriote Jack Sock et avait remporté le match en double. Les deux Américains avaient triomphé du Tchèque Tomas Berdych et du Croate Marin Cilic en deux manches de 7-6 (7/5) et 7-6 (8/6).

Solide Zverev

Lors du premier match en simple, l'Allemand Alexander Zverev avait dicté sa loi avec une victoire en deux manches identiques de 6-4 contre l'Américain Sam Querrey.