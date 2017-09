Sixième défaite de suite pour les Alouettes

Les probabilités de voir les Moineaux accéder aux éliminatoires sont désormais pratiquement nulles.

Darian Durant a une fois de plus éprouvé de grandes difficultés derrière le centre. Victime de 4 sacs, le vétéran a commis 3 interceptions et a amassé 231 verges par la voie des airs. Il a complété 25 passes en 38 tentatives.

Les gains aériens de Durant ont principalement été récoltés lorsqu'un gouffre s'est créé entre les deux formations.

Le botteur des locaux Lirim Hajrullahu a réussi quatre placements pour offrir une avance de 12-0 aux Argonauts à mi-chemin du deuxième quart.

Deux touchés, le premier sur un retour d'interception de 75 verges du demi défensif Alden Darby et le second à la suite d'une passe captée par S.J. Green, ont été réalisés par les locaux avant la pause.

L'ancien porte-couleurs des Alouettes a conclu la rencontre avec 3 réceptions et 41 verges. Il compte 7 majeurs en 13 matchs. Green a excédé ce plateau deux fois durant sa carrière, en 2010 (10 touchés) et 2013 (13 touchés).

Sutton se lève dans la défaite

Le porteur de ballon Tyrell Sutton et le receveur Samuel Giguère ont enregistré les deux touchés dans le camp montréalais, tous deux après une course, aux troisième et quatrième quarts respectivement.

Sutton a offert une performance satisfaisante avec une récolte de 105 verges sur 15 portées. Il a également signé 5 attrapés pour 42 verges supplémentaires.

Son homologue des Argonauts James Wilder fils s'est à son tour montré intraitable dans les deux sphères de l'attaque. Il a accumulé 141 verges terrestres et 77 verges aériennes.

Wilder fils a d'ailleurs gonflé sa production avec une portée de 85 verges pour le touché.

Marc Trestman et Jim Popp ont ainsi remporté deux des trois affrontements contre leur ancienne organisation. Ils se sont du coup assurés du bris d'égalité.

Ce triomphe a permis aux Torontois de reprendre les rênes du sommet de la Division est, un point devant le Rouge et Noir d'Ottawa (5-8-1). Les représentants de la capitale fédérale ont joué un match de plus que leurs rivaux de l'Ontario.

Les Alouettes ferment quant à eux la marche au classement général.

Les Montréalais se mesureront vendredi prochain aux meneurs de la Division ouest, les Stampeders (10-1-1), à Calgary. Le seul revers des Albertains s'est produit en juillet au stade Percival-Molson.