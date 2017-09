Erik Karlsson patine pour la première fois depuis son opération

Un texte de Kim Vallière

Le capitaine du club ottavien n'a pas seulement patiné en solitaire, il a également participé à l'entraînement matinal, avant le match préparatoire des siens contre le Canadien de Montréal. Karlsson a pris quelques lancers et s'est même permis de légères mises en échec contre ses coéquipiers.

Il semblait à l'aise sur la patinoire, même s'il n'a pas encore retrouvé l'explosion de vitesse qui caractérise son jeu. Impossible de savoir comment le Suédois s'est senti pendant l'entraînement, puisqu'il ne s'est pas adressé aux médias après avoir quitté la glace.

« Nous ne voulons pas trop nous emballer », a indiqué d'entrée de jeu l'entraîneur-chef Guy Boucher. « Ce n'est que la deuxième étape et il y en aura plusieurs autres avant qu'il puisse jouer. »

La première étape a été d'attendre que le joueur retrouve suffisamment de force et de flexibilité pour être en mesure de chausser les patins. Sa bottine gauche a ensuite été modifiée pour éviter la friction sur la blessure en guérison.

Karlsson profitera d'une journée de congé dimanche et il devrait être de retour sur la glace lundi pour un deuxième entraînement.

