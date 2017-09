Les Knicks auraient échangé Carmelo Anthony au Thunder

Des rumeurs à cet effet flottent autour de l'ancien des Nuggets de Denver depuis plusieurs mois.

La relation conflictuelle entre Anthony et Phil Jackson, l'ancien directeur général de la concession, n'était également un secret pour personne.

New York has agreed to a deal to send Carmelo Anthony to OKC for Enes Kanter, Doug McDermott and a draft pick, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 23 septembre 2017

Selon Wojnarowski, qui est considéré comme une des sources les plus fiables dans le domaine du basketball, le Thunder donnerait en retour aux Knicks Doug McDermott et Enes Kanter, tous deux âgés de 25 ans, et le choix de 2e tour des Bulls de Chicago en vue du repêchage de 2018.

Carmelo Anthony, sélectionné 3e au total par les Nuggets en 2003, vient de connaître quelques saisons difficiles à New York au sein d'une équipe habituée aux bas-fonds du classement de la Conférence Est.

Si l'échange venait à se concrétiser, il rejoindrait en Oklahoma deux autres vedettes, Paul George et Russell Wesbrook. Ces derniers auraient convaincu Anthony de lever sa clause de non-échange.

Russell Westbrook and Paul George played an immense part in getting Anthony to waive no-trade for OKC, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 23 septembre 2017

Le joueur originaire de New York a disputé 976 matchs dans la NBA depuis 2003.

Il a maintenu une moyenne de 24,8 points et de 6,6 rebonds par rencontre.