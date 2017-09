Beau Dommage entre au Panthéon

Le célèbre groupe rejoint ainsi d’autres artistes québécois de renom. Ces dernières années, Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Leonard Cohen ou encore Luc Plamondon ont eux aussi été accueillis au Panthéon.

Beau Dommage, qui fête en 2017 ses 45 ans, a déjà été l’objet d’autres honneurs. Une murale inspirée de la pochette du premier disque a été inaugurée en juin 2015 dans le quartier Villeray, à Montréal. La même année, le Cirque du Soleil a présenté le spectacle Le monde est fou, porté par les succès du groupe.

Dès son premier album, sorti en 1974, la bande menée par Michel Rivard, Marie Michèle Desrosiers et Pierre Bertrand a marqué la scène musicale québécoise. Des chansons populaires comme La complainte du phoque en Alaska et 23 décembre ont accompagné plusieurs générations.

La pochette de l'album Beau Dommage

D’autres artistes seront honorés, samedi soir, au Massey Hall, à commencer par le chanteur Neil Young. Le compositeur québécois Stéphane Venne et l’Ontarien Bruce Cockburn font eux aussi partie des heureux élus.

Créé en 1998, le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens n’a plus organisé de cérémonie depuis 2011, année où il a été acquis par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.