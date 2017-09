Fabio Fognini en finale à Saint-Pétersbourg

Le joueur de 30 ans avait été exclu à Flushing Meadows pour avoir lancé des insultes sexistes à une juge-arbitre, lors de sa défaite au premier tour du tournoi américain. Il demeure sous le coup d'une suspension pour les Internationaux d'Australie (15-28 janvier), premier Grand Chelem de la saison prochaine.

« C'était vraiment un match difficile. Ce n'est jamais facile d'être opposé à Roberto (Bautisa Agut) », a déclaré l'Italien, 29e joueur mondial, sans revenir sur ses précédents déboires.

Fognini a bataillé 2h 27 min pour se défaire de Bautista Agut, tête de série numéro 1 du tournoi russe.

Rapidement brisé au service dans une première manche où il a multiplié les fautes directes, puis mené une manche à zéro, l'Italien a réussi à renverser la tendance dans deux bris d'égalité disputés.

Il visera dimanche un deuxième succès dans un tournoi cette saison après sa victoire à Gstaad en Suisse, et le sixième de sa carrière.

Plus tôt dans l'autre demi-finale, le Bosnien Damir Dzumhur (27 ans), s'est défait de l'Allemand Jan-Lennard Struff (no 54) en deux manche (6-3 et 7-5), et cherchera à glaner un premier titre sur le circuit mondial.