Rafael Nadal et Roger Federer gagnent à la Coupe Rod Laver

Avec cette victoire, l'équipe Europe est en avance 7 à 1 contre l'équipe Monde.

Le Majorquin avait bien entrepris l'affrontement enlevant la première manche 6-3 en un peu plus de 32 minutes.

Loin de voguer vers une victoire facile, Nadal s'est ensuite buté à un adversaire prêt à se battre. Jack Sock a livré bataille et a arraché la seconde manche 6-3.

Le bris d'égalité a été à la hauteur de la confrontation alors que les joueurs ont rivalisé d'adresse et multiplié les beaux coups.

Nadal a eu le dernier mot et l'équipe européenne a ajouté deux points à son avance face à la formation du reste du monde.

Photo : Getty Images/Clive Brunskill

Federer gagne aussi

Avant lui, le Suisse Roger Federer avait également emporté son match en simple. Il avait battu l'Américain Sam Querrey en deux manches de 6-4 et 6-2 procurant à l'Europe de mener 5 à 1.

Federer et Nadal uniront leur talent plus tard aujourd'hui pour disputer un match en double contre Querrey et Sock.

La Coupe Rod Laver est une première cette année et est disputée à Prague en République tchèque, du 22 au 24 septembre.

Six joueurs composent chaque formation. Ceux-ci amassent des points pour chaque victoire. Samedi, une victoire vaut 2 points. Dimanche, elle vaudra 3 points.