Coup double pour Nadal et Federer à la Coupe Laver

Pour cette première, Nadal et Federer ont connu une traversée du désert, dans la deuxième manche, avant de conclure dans l'euphorie.

Ils l'ont emporté 6-4, 1-6 et 10-5, au bris d'égalité, aux dépens de Sam Querrey et Jack Sock de l'équipe Monde.

« Je suis très content de cette victoire, a commenté Federer. C'était assez spécial et je suis heureux que nous ayons disputé et gagné ensemble au moins un match. »

« Il y avait beaucoup d'énergie sur le court. C'était une sensation incroyable, un moment unique », a pour sa part déclaré Nadal.

La formation Europe est ainsi en avance 9 points contre 3 avant d'amorcer la dernière journée compétition, dimanche, alors que trois points seront accordés pour chaque victoire.

Auparavant, Nadal et Federer avaient remporté leur match respectif en simple.

Opposé à l'Américain Jack Sock, le Majorquin avait bien entrepris l'affrontement. Il a enlevé la première manche 6-3 en un peu plus de 32 minutes.

Loin de voguer vers une victoire facile, Nadal s'est ensuite buté à un adversaire prêt à se battre. Sock a livré bataille et a arraché la seconde manche 6-3.

Le bris d'égalité a été à la hauteur de la confrontation alors que les joueurs ont rivalisé d'adresse et multiplié les beaux coups.

Nadal a eu le dernier mot 11-9 et l'équipe européenne a ajouté deux points à son avance menant alors 7-1 face à la formation du reste du monde.

Photo : Getty Images/Clive Brunskill

Federer gagne aussi

Avant lui, le Suisse Roger Federer avait également emporté son match en simple. Il avait battu l'Américain Sam Querrey en deux manches de 6-4 et 6-2, permettant à l'Europe de mener 5 à 1.

Federer et Nadal uniront leur talent plus tard aujourd'hui pour disputer un match en double contre Querrey et Sock.

La Coupe Laver est une première cette année et est disputée à Prague en République tchèque, du 22 au 24 septembre.

Six joueurs composent chaque formation. Ceux-ci amassent des points pour chaque victoire. Samedi, une victoire vaut 2 points. Dimanche, elle vaudra 3 points.