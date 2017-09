Pas de Maison-Blanche pour Stephen Curry

« Je ne veux pas y aller, a martelé Curry devant les journalistes, vendredi. Mes opinions n’ont pas changé. »

Samedi matin, Trump a réagi : « Pour une équipe championne, la visite à la Maison-Blanche est considérée comme un honneur. Stephen Curry hésite, alors l’invitation est annulée! »

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!

Trump n’a pas précisé si sa décision s’appliquait uniquement à Curry ou aux Warriors de Golden State. Selon le réseau ESPN, l'équipe n'avait même pas encore reçu d'invitation.

Les Warriors ont indirectement répondu au président américain en diffusant un communiqué. « Nous acceptons la décision du président Trump. Il nous a clairement fait comprendre que nous n'étions pas invités à la Maison-Blanche. »

La formation californienne a ajouté qu'elle « se rendra à Washington au mois de février pour célébrer l'égalité, la diversité et l'inclusion. »

La légende du basketball LeBron James, qui a affronté Curry lors des trois dernières finales de la NBA avec les Cavaliers de Cleveland, a tenu à soutenir son rival sur Twitter.

« Minable! Stephen Curry a déjà dit qu'il n'irait pas. Alors il n'y a pas d'invitation. Aller à la Maison-Blanche était un grand honneur jusqu'à ce que tu t'y pointes », a répondu King James au président sur le réseau social.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!