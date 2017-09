Un grand chelem et un jeu truqué de Goins inspirent les Blue Jays

Goins a mis un terme à la soirée de travail du partant Masahiro Tanaka en sixième manche, lorsqu'il a expédié son offrande dans les gradins pour sa huitième longue balle de la campagne.

Goins s'était déjà illustré en défense lorsqu'il a utilisé le bon vieux truc de la balle cachée aux dépens de Todd Frazier en troisième manche.

Frazier a claqué un double pour amorcer la manche. Un retrait plus tard, Jose Bautista a réussi un beau catch sur la frappe de Jacoby Ellsbury. Goins a saisi le relais vers l'avant-champ et est resté près du deuxième but. Après avoir habilement fait semblant de lancer au partant Marco Estrada, il a gardé la balle dans son gant, attendant ensuite que Frazier quitte le coussin. Quand ça s'est produit, Goins a vite appliqué le gant sur sa jambe gauche. Frazier a contesté la décision de l'arbitre Mark Carlson qui n'a pas bronché.

Russell Martin a frappé un circuit de deux points et Teoscar Hernandez a ajouté une claque en solo pour les Torontois, qui ont mis à la série de trois victoires de la formation new-yorkaise.

Estrada (10-8) a offert sept manches de qualité au monticule pour permettre aux Blue Jays (72-82) d'enlever le premier match de cette série de trois au Rogers Centre -- la dernière des Torontois à domicile cette saison.

Il s'agissait de la deuxième défaite des Yankees à leurs neuf derniers matchs. Les Yankees (85-68) ont commencé la rencontre à trois matchs des détenteurs du premier rang dans la Divisionst de la Ligue américaine, les Red Sox de Boston.

La seule erreur d'Estrada s'est produite en première manche, lorsqu'il a alloué un circuit en solo à la recrue Aaron Judge. La 46e longue balle de la saison de Judge a abouti au deuxième balcon, après avoir franchi environ 469 pieds.