L'Impact en territoire hostile à Atlanta

Un texte de Félix St-Aubin

Tantôt impeccable, tantôt brouillon face au Toronto FC (18-4-8), privé de Sebastian Giovinco et Jozy Altidore, le Bleu-blanc-noir ne pourra pas se permettre une performance mi-figue, mi-raisin dimanche contre un club qui a réussi sa rentrée en MLS en 2017.

Depuis la fête nationale du Québec, l'équipe d'expansion a subi un seul revers. Les défaites à domicile se dénombrent également au compte-gouttes, les représentants de la Georgie n'ayant pas plié l'échine entre les mois de mai et septembre.

On pense que Toronto est la meilleure équipe de la ligue, je crois qu'Atlanta est juste à côté, surtout de la manière dont le club joue présentement. L'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Mauro Biello.

« Durant cette séquence, ils battent des équipes, comptent des buts et n'en donnent pas. Il faut avoir cette même mentalité de suivre le plan de match comme on l'a fait [mercredi] et d'exécuter dans les bons moments. Si l'on est capables de faire ça, ce sera un match intéressant pour nous. »

Josef Martinez Photo : La Presse canadienne/Miguel Martinez

La réussite de l'Atlanta United FC est attribuable à son attaque explosive. Il pointe au 2e échelon du circuit Garber à ce chapitre, notamment grâce aux prouesses de Josef Martinez. L'attaquant vénézuélien a effectivement fait bouger les cordages du filet à 17 reprises en 15 rencontres, dont 12 départs, à son baptême en MLS.

Quelques mois ont suffi pour que Martinez s'installe aux côtés de Giovinco, David Villa, Diego Valeri, Ola Kamara et Ignacio Piatti, entre autres. Il surfe d'ailleurs sur une séquence de quatre matchs avec au moins un but, dont deux d'entre eux se sont soldés avec un triplé.

L'attaquant Hector Villalba, 11 réalisations et 9 passes décisives, et le milieu de terrain Miguel Almiron, 9 réalisations et 13 passes décisives, pas en reste, contribuent également à générer des étincelles offensives.

« Ce sera en transition qu'il faudra faire attention à ces joueurs-là, a confié Biello. Quand nous attaquerons, nous devrons être équilibrés et faire du marquage en couverture préventive puisqu'aussitôt qu'ils reprendront le ballon, ils pourront nous faire mal avec leur vitesse. »

À l'aise dans sa nouvelle demeure

L'Atlanta United FC a inauguré le stade Mercedes-Benz le 10 septembre dernier. Il a remporté trois des quatre duels devant son public et a livré un verdict nul. Pas moins de 17 buts ont été marqués dans cet amphithéâtre qui accueille aussi les Falcons d'Atlanta.

« Ils sont très confiants en ce moment, mais nous avons aussi eu une injection de confiance avec la dernière victoire. Nous devons répéter cette performance à Atlanta », a souhaité Biello.

Atlanta est sur une très bonne séquence à la maison (...). On n'a rien à perdre parce qu'on est encore sous la ligne rouge. C'est peut-être la meilleure équipe de la ligue en ce moment, on devra tout donner pour récolter des points. Samuel Piette, milieu de terrain de l'Impact de Montréal

Samuel Piette (gauche) et Ignacio Piatti (droite) Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

L'Impact se retrouve à mi-parcours d'une série de 4 confrontations en 12 jours, incluant des escales à Toronto et Atlanta. Cette éreintante séquence pourrait forcer Biello à remanier la composition de ses effectifs, malgré l'importance du rendez-vous.

« Il y aura peut-être une petite rotation au niveau de la formation. À la fin, tous les joueurs doivent être prêts. Ils doivent se préparer avec la mentalité qu'ils peuvent aider cette équipe à l'entraînement où s'ils sont appelés à jouer comme partant. »

« C'est sûr que c'est fatigant, a avoué Piette. Le voyagement aussi a des répercussions sur le corps et les jambes (...). Peu importe qui jouera, tout le monde est prêt. On a des personnels médicaux et techniques incroyables qui prennent soin et savent gérer les joueurs. »