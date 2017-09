Hudon pourrait sauver Timmins

Des 37 attaquants repêchés par Timmins depuis 10 ans, il n’y en a que 3 qui sont considérés comme des éléments importants de l’équipe : Brendan Gallagher, Alex Galchenyuk et Artturi Lehkonen. Faible moyenne!

Michael McCarron et Jacob De La Rose sont toujours dans le paysage, mais n’altérons pas notre bonne humeur.

Mais si Hudon...

Si Hudon devenait un élément important de l’attaque du Tricolore, Timmins passerait au-dessus de la barre des 10 % de succès avec ses attaquants. C’est encore sous la moyenne et largement sous les attentes, mais vaut mieux mettre cinq ans à avoir raison qu’avoir tort toute sa vie.

Et si Timmins était bavard…

Vous allez me prendre pour le président de son fan-club à force de m’entendre le défendre, mais Timmins pourrait aussi évoquer d’autres points pour trouver votre clémence.

Par exemple, quel est selon vous l’attaquant repêché par Timmins qui a accumulé le plus de points au cours des 20 derniers matchs (saison et séries comprises)?

En fait, ils sont deux.

Avec 8 buts et 7 passes, Artturi Lehkonen a amassé 15 points. Avec 5 buts et 10 passes, Sven Andrighetto en a fait autant.

Andrighetto?

On fait confiance à Andrighetto au Colorado. Il a joué régulièrement à la fin de la dernière saison. C’est même en 19 rencontres qu’il a inscrit ses 15 points. Au cours de la même période, Pacioretty en a réussi huit (2-6) et Galchenyuk quatre (2-2).

Et cette année, à son seul match préparatoire, Andrighetto a marqué un but, a joué plus de 5 minutes en avantage numérique et a figuré au 3e rang parmi les joueurs les plus employés par l’entraîneur Jared Bednar. Sans être mesquin, Timmins pourrait avoir envie de demander à son entourage à Montréal : « Comment ça se fait? »

Il pourrait aussi faire remarquer que le joueur obtenu par le CH dans l’échange qui a envoyé Andrighetto au Colorado s’appelle Andreas Martinsen et qu’il affiche des zéros dans toutes les colonnes. Mais comme on a exclu toute mesquinerie…

Et Drouin là-dedans?

Je pousse le bouchon un peu plus loin. Jonathan Drouin n’a pas été repêché par Trevor Timmins, évidemment. Mais comment a-t-on obtenu Drouin? Hum? Dans un échange à un contre un pour Mikhail Sergachev, le premier choix de Timmins en 2016.

Les faits sont là.

Avec la qualité de sa première sélection en 2016, Timmins a donné à son organisation la valeur d’échange dont elle avait besoin pour obtenir celui qui sera le cœur de l’attaque pour les 10 prochaines années.

Bon, je m’arrête. Je viens d’avoir Trevor au téléphone. Il m’invite à dîner. Il vous fait dire bonjour.