Une éventuelle prolongation de contrat pour Piatti?

Un texte de Félix St-Aubin

L'entraîneur-chef Mauro Biello a abondé dans le même sens que Piatti. À son tour, il a fait référence à d'éventuelles « bonnes nouvelles », sans toutefois se mouiller davantage.

Biello est pleinement conscient de l'apport de l'Argentin dans la production offensive du onze montréalais et de son statut de vétéran respecté auprès de ses coéquipiers. Le présent pacte de Piatti viendra à terme dans moins d'un an, soit en juin 2018.

Une prolongation de contrat permettrait à l'Impact de demeurer dans le noyau des équipes qui bataillent pour intégrer le tableau éliminatoire. L'inverse compliquerait un peu la donne.

On voit ce qu'il est capable de faire, il a déjà 17 buts cette année et a manqué peut-être 6 matchs [5, NDLR]. Et il y a peut-être 1 ou 2 rencontres où il n'était pas à 100 %. Puis, c'est un milieu de terrain, pas un attaquant. L'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Mauro Biello

« Si l'on fait tous ces calculs, il est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, a-t-il poursuivi. On voit ça dans ses qualités et ses performances. »

Difficile de réfuter les commentaires de Biello.

Ignacio Piatti Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Depuis la fin de la campagne 2016, Piatti est la bougie d'allumage en attaque dans le camp montréalais. Ses prestations sont étroitement liées aux résultats de l'Impact, ce qui fait en sorte qu'il est devenu un élément indispensable aux succès de l'organisation.

Le milieu de terrain a produit 24 réussites et 9 mentions d'assistance lors de ses 33 derniers affrontements (30 départs). Piatti revendique donc une moyenne d'exactement une action décisive par rencontre durant cette heureuse séquence.

L'Impact en est bel et bien conscient, tout comme le clan Piatti.

Le principal concerné a d'ores et déjà fait part de son scénario idéal pour les derniers milles de sa carrière. Il aimerait demeurer dans la métropole québécoise pour encore une ou deux saisons, avant de renouer avec son pays natal pour son dernier tour de piste.

Le club argentin de San Lorenzo, avec qui il s'est produit de 2012 à 2014, a été ciblé comme possible ultime destination avant qu'il ne tire sa révérence.

Un match à la fois

Les joueurs de l'Impact étaient de retour à l'entraînement au Centre Nutrilait deux jours après avoir surpris le Toronto FC (18-4-8) dans sa forteresse qui était jusque-là imprenable. Ce triomphe de 5-3 aux dépens de leurs rivaux canadiens, une surprise en soi, a replacé le Bleu-blanc-rouge dans la course aux séries.

Les Montréalais devront tout de même obtenir un coup de pouce de quelques formations afin de poursuivre leur route au-delà de la saison.

Le Crew de Columbus (13-12-5) et les Red Bulls de New York (12-10-6), respectivement 5e et 6e dans l'Association de l'Est, sont les deux clubs à la portée de l'Impact. Ils détiennent actuellement une priorité de cinq et trois points sur les hommes de Biello.

Comme le hasard fait bien les choses, le Crew et les Red Bulls croiseront le fer samedi dans la Grosse Pomme. Cette confrontation, qui sera épiée par l'intégralité des membres de l'organisation Bleu-blanc-noir, pourrait avoir une incidence directe sur le classement final.

Mauro Biello Photo : La Presse canadienne

« Il reste cinq matchs, il faut tous les gagner pour avoir une place dans les séries, c'est comme ça. Il faut aussi que Columbus perde [...], c'est ça la [réalité] », a soutenu Piatti.

Biello, quant à lui, n'a pas identifié un rival en particulier dans cette quête d'accéder aux éliminatoires pour une troisième campagne de suite, préférant porter sa concentration sur sa troupe.

« On va se focaliser sur ce que l'on doit faire. On va regarder tous ces matchs, mais comme on voit chaque semaine, il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas expliquer. Et ces matchs, d'ici la fin, seront tous serrés et pourront aller d'un côté comme de l'autre. »

« C'est sûr que nous avons besoin d'une équipe qui perd, qui connaît une séquence difficile, a ajouté Biello. Nous, pour notre part, il faut faire notre travail, gagner des matchs et accumuler des points. »