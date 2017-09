Shape of You, d’Ed Sheeran, devient la chanson la plus écoutée sur Spotify

Shape of You, sortie en janvier dernier, a été jouée 1,318 milliard de fois sur le populaire service de musique en continu.

One Dance, de Drake, a atteint ce statut en octobre 2016, même si le rappeur avait collaboré avec le service concurrent Apple Music.

En décembre 2016, One Dance a dépassé le milliard d’écoutes en ligne, une première dans l'industrie pour Spotify. Elle est demeurée parmi les chansons les plus écoutées de Spotify pendant près d'un an.

Le rappeur canadien Drake Photo : Getty Images/Kevin Winter

Trois autres pièces l’ont depuis imité : Shape of You, d’Ed Sheeran, Closer, des Chainsmokers, et Lean On, de Major Laser et DJ Snake.