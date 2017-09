Simone Boilard 8e aux Championnats du monde de cyclisme sur route

Un texte de Carl Marchand

Il s'agit de la première participation de Boilard, 17 ans, à ces championnats.

Elle a terminé l'épreuve de 76,4 kilomètres en 2 heures 6 minutes et 29 secondes, dans le peloton à seulement une douzaine de secondes de la gagnante, l'Italienne Elena Pirrone.

« C'était ma première course à l'international, donc c'était impossible de ne pas faire d'erreur, mais je vois déjà des places où j'aurais pu sauver plus d'énergie et y aller plus stratégiquement », raconte Simone Boilard, jointe à Bergen après la course.

« À la fin, je pense que dans mon sprint, comme je n'avais aucune idée d'où je me situais, je me suis complètement laissée intimidée sans trop avoir confiance en moi. »

Boilard prendra maintenant quelques semaines de repos, les championnats du monde sonnant la fin de la saison. À sa dernière année junior l'an prochain, elle prévoit déjà participer à deux ou trois courses de niveau élite pour préparer son passage chez les séniors.

La tête froid, avec un rêve

La jeune athlète parle avec beaucoup de calme de sa dernière performance et de l'année charnière qu'elle vient de vivre, durant laquelle elle a également remporté les Jeux du Canada. L'objectif olympique est bien dans sa tête, à ne point en douter.

Mais encore là, la jeune femme l'évoque avec prudence.

« Il faut y aller étape pas étape, lance-t-elle. C'est vrai que chaque année, j'apprends et chaque année, je suis toujours capable de repousser mes limites encore plus loin que je pensais. »

After an incredible summer, Simone Boilard does top-10 at her first worlds 🌍🚴 Keep your 👀on her, this is only the start 🌟🙌 pic.twitter.com/vD8BlSdOt9