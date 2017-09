Le Canadien en quête d'un premier succès en match préparatoire

Le Canadien de Montréal affrontera les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell.

À l’entraînement vendredi, les trios de Max Pacioretty, Jonathan Drouin et Ales Hemsky et celui de Charles Hudon, Tomas Plekanec et Arturri Lehkonen étaient intacts.

Martin Reway a participé aux exercices à la droite de Jérémie Grégoire et de Peter Holland.

L’attaquant Andrew Shaw a patiné en solitaire, tout comme le défenseur David Schlemko. Ce dernier n’a pas encore disputé un match préparatoire, en raison d'une blessure à la main.

Shaw est incommodé par des raideurs au cou.

Victor Mete était encore une fois à la gauche de Shea Weber.

Le Canadien a soumis le défenseur Zach Redmond au ballottage. S'il n'est pas réclamé par une autre équipe, il pourrait le camp du Rocket de Laval. En 16 matchs avec le Tricolore l'an dernier, Redmond a accumulé 5 mentions d'aide. En 2016-2017, il a également disputé 26 rencontres (4 buts, 14 aides) avec les IceCaps de Saint-Jean (Terre-Neuve).

Plus de détails à venir.