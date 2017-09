Des signes d’impatience

Un texte d'Alexandre Gascon

Remarquez, c’est compréhensible. Le spectacle, jeudi soir, n’avait rien de bien édifiant.

Il s’agissait seulement du troisième de huit matchs préparatoires dans un calendrier particulièrement éreintant, mais Claude Julien s’attendait à voir l’intensité de ses troupiers monter d’un cran. Déception sur toute la ligne.

« Il y a des joueurs qui sont probablement en train de nous rendre les décisions plus faciles qu’on le pensait, je pense que c’est assez évident. Sans nommer de noms », s’est exclamé l’entraîneur.

Et pour cause, sa liste aurait peut-être était longue.

Autant Charles Hudon s’impose de plus en plus comme un incontournable pour le début de la saison du Canadien, autant la myriade de défenseurs gauchers qu’a dénichée Marc Bergevin pour remplacer les Andrei Markov, Alexei Emelin et autres Nathan Beaulieu, peine à se démarquer.

Joe Morrow, ancien choix de premier tour des Penguins en 2011, s’est débattu avec la rondelle pour sortir de sa zone pendant toute la soirée, commettant bon nombre de revirements, et a fait mal paraître du même coup ses comparses, souvent Brett Lernout, lui-même en grande difficulté pour relancer l’attaque, parfois Éric Gélinas, qui a fait sauter les patins de Taylor Hall en deuxième période pour tenter de réparer la gaffe de son partenaire pendant un avantage numérique.

Match difficile pour certains défenseurs du Canadien

Quatorze des dix-huit joueurs du Tricolore ont terminé avec un différentiel négatif.

Selon Brendan Gallagher, le manque d’efforts s’est propagé dans tous les trios, tous les duos. Étonnant quand même de la part de joueurs, une douzaine certainement, qui luttent pour leur avenir dans la Ligue nationale.

« Ils ont travaillé plus fort que nous, ils ont compétitionné plus fort, que ce soit la présaison ou non, tu dois quand même travailler, jouer avec intensité. Plus le match avançait, plus on trouvait notre rythme, mais tu ne peux prendre une période de congé et espérer gagner. On a eu le résultat qu’on méritait », a résumé le petit no 11.

Les Devils avaient certes envoyé dans la mêlée certains de leurs meilleurs attaquants comme Nico Hischier, Taylor Hall et Marcus Johansson. Mais derrière ce trio d’impact, c’était plutôt maigre.

Des postes à pourvoir

Pour une rare fois au cours des dernières saisons, les espoirs de l’organisation peuvent être ambitieux, rêver à percer la formation partante qui inaugurera cette nouvelle saison le 5 octobre à Buffalo.

En défense évidemment, mais à l’avant aussi où les emplois de Torrey Mitchell et Michael McCarron, qui a terminé la dernière campagne à Montréal, ne sont pas assurés.

Julien a insisté sur ce point, en a fait son leitmotiv.

« On a des décisions à prendre et on a dit qu’il y avait des postes ouverts. Ce sont des matchs préparatoires et tous les soirs tu as la moitié de ton équipe, les autres ont une chance. »

« On s’attendait à des décisions plus difficiles, au moment où on se parle, à moins que les choses changent, c’est quelque chose d’assez évident pour le moment. »

Dans ce contexte un peu morose, soulignons la prestation de McCarron. Le grand Américain a distribué huit mises en échec et a passé quatre minutes en infériorité numérique où il a accompli un solide boulot.

McCarron s’est montré particulièrement combatif, particulièrement au premier engagement.

Un peu le contraire de Nikita Scherbak qui semble s’éloigner de la LNH au pas de course, sans même s’en rendre compte d’ailleurs.

L’un des cinq joueurs à disputer un deuxième match en deux soirs, le premier choix du CH en 2014 avait estimé avoir joué un bon match contre les Capitals après l’entraînement matinal, jeudi.

« Je me suis bien senti, a lancé Scherbak. J’ai quand même joué beaucoup. J’aurais pu en montrer davantage, mais les unités spéciales ont joué beaucoup. J’en aurais sûrement montré davantage si j’avais plus joué à cinq contre cinq. »

Développer une chimie

Alex Galchenyuk, Phillip Danault et Gallagher étaient réunis dans un même trio pour une deuxième rencontre d’affilée.

Cette combinaison, qui pourrait bien amorcer l’année comme deuxième trio de l’équipe, n’a pour l’instant pas rempli ses promesses.

Les trois joueurs cherchent à établir une complicité.

« Il y a eu une petite amélioration ce soir, mais il faut trouver un moyen de la mettre dedans. On a tous hâte que le camp finisse et qu’on aille notre vraie équipe, comme tout le monde j’imagine », a fait valoir Danault.

Gallagher a corroboré.

« C’était un pas dans la bonne direction pour nous trois après le premier match. On a créé davantage de chances. Il y a de la place pour l’amélioration, mais c’était mieux que le premier match », a-t-il renchéri.

Ensemble, ils ont décoché neuf tirs sur le gardien des Devils Keith Kinkaid et ont obtenu une bonne chance de marquer sur un tir qu’a fait dévier Gallagher, mais les éloges s’arrêtent là.

À cinq contre cinq, ils n’ont pas été bien menaçants.

Danault a d’ailleurs eu cette phrase sibylline lorsqu’on lui a demandé combien de temps ça prend avant de créer une chimie dans un trio.

« Ça dépend des gars. Ça dépend comment on veut à 100 % ou pas. Je te dirais que ça dépend de nous trois. »

Intrigant, pour le moins.