Raul Mondesi en prison pour détournement de fonds

La cour du district de San Cristobal, située à l'ouest de la capitale Saint-Domingue, a aussi ordonné à Mondesi de verser une amende de 60 millions de pesos (environ 1,5 million $).

Le procureur général accusait Mondesi d'avoir détourné la somme de 6,3 millions de dollars américains alors qu'il était maire de San Cristobal de 2010 à 2016.

Les ex-trésorier et ex-secrétaire de San Cristobal ont été condamnés à sept ans de prison dans le même dossier.

Âgé de 46 ans, Mondesi a commencé sa carrière dans les ligues majeures avec les Dodgers de Los Angeles en 1993 et a remporté le titre de recrue de l'année en 1994. Invité une fois au match des étoiles, le voltigeur a remporté deux Gants d'or. Il a joué sept saisons avec les Dodgers avant de poursuivre sa carrière avec les Blue Jays de Toronto, les Yankees de New York, les Braves d'Atlanta, les Diamondbacks de l'Arizona, les Angels d'Anaheim et les Pirates de Pittsburgh.

Il a pris sa retraite en 2005. Il maintenu une moyenne au bâton de ,273 et claqué 271 circuits en 13 saisons.

Son fils, Raul A. Mondesi est membre de l'organisation des Royals de Kansas City. Il a joué 21 matchs cette saison dans les majeures.