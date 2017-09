Courir pour oublier la guerre

« Étudiants dans la course » est un organisme qui, depuis huit ans, recrute une cinquantaine de jeunes en fin de secondaire. Ces jeunes viennent de quartiers à risque, des quartiers qui offrent moins de possibilités pour l'épanouissement scolaire et culturel.

Pendant un an, ces jeunes s'engagent à fréquenter l'école tout en s'entraînant quatre jours par semaine dans le but de courir 42,2 kilomètres. Le but est de leur faire vivre une expérience de persévérance. Il y a des abandons en cours de route, mais en moyenne 60 % des jeunes se rendent jusqu'au départ du marathon et lors des sept premières années, ils l'ont tous terminé!

Comme le marathon a été annulé en raison de la chaleur torride prévue, c'est au demi-marathon que participeront les jeunes d'« Étudiants dans la course ».

Parmi eux, on retrouvera trois jeunes réfugiés syriens : Jamil Abdulahad, 16 ans, originaire d'Alep, Fadi Haddad, 16 ans, de Damas et Kais Fallouh, 17 ans, de Bassir.

Ils sont jeunes, mais ils ont connu la peur et l'insécurité liées au conflit syrien.

« Le plus dangereux était qu'il y avait des obus, se souvient Fadi Haddad. Une fois, on était dans la voiture et ils étaient autour les obus. »

« Quand il y a un danger, raconte Kais Fallou, on reste stressés toute la nuit parce qu'à n'importe quel moment, on peut sortir de notre maison sans apporter rien, juste nos vêtements. C'était un peu difficile, ça. »

Jamil abdulahad

« J'ai un ami qui était très proche de moi il est mort maintenant », confie de son côté Jamil Abdulahad.

Jamil, Kais et Fadi sont arrivés au Québec au début de 2016. Ils n'ont pas mis de temps à s'intégrer.

Dès octobre, ils faisaient tous les trois partie du groupe « Étudiants dans la course ».

« J'aimais l'idée, puis j'aimais montrer aux Canadiens quand ils nous ont accueillis, qu'on peut faire quelque chose, on peut être un bon parti de la société québécoise. Aussi, on peut continuer toujours », lance Kais, non sans réprimer quelques sanglots.

La vie qu'il a laissée derrière lui n'est jamais bien loin. Les mauvais souvenirs le hantent facilement même s'il est très occupé avec l'école et la course.

Kais est un athlète assidu. Il n'a jamais raté un entraînement en 11 mois maintenant.

La force d'« Étudiants dans la course », cest que chaque adolescent est accompagné d'un mentor. Un adulte, qui encadre, motive, écoute, soutient et court.

« Ce qui m'intéresse, c'est ma mentore, avoue Jamil, parce qu'elle court toujours à côté de nous et moi, j'améliore mon français avec elle. Ici, j'entends des mots, je comprends, ça m'a amélioré beaucoup.



« On se voit trois fois par semaine. On se voit trois fois par semaine, explique Marie-France Sauvé, mentore du groupe. Ça cré des liens solides aussi et puis les jeunes on les voit changer leur "body langage", si je peux dire. Les jeunes habituellement sont plus timides. À la fin, on les voit qui sont confiants, qui sont fiers. »

Au cours de la dernière année, ces jeunes ont accumulé les kilomètres, mais surtout ils sont devenus plus responsables, mieux organisés. Ils ont réalisé qu'à force de persévérance, ils sont capables d'accomplir ce qu'ils croyaient impossible.

« J'ai des amis qui m'ont dit "Nous, on peut pas faire le marathon", relate Jamil. Je me suis dit "Pourquoi pas, je vais m'entraîner". »

Pour Jamil, Kais et Fadi, la course est devenue un outil pour comprendre la culture de chez nous.

Tout ça dans un esprit de camaraderie. La philosophie du groupe est basée sur l'entraide et la force de l'équipe.

Pour ces trois jeunes syriens, qui ont vécu beaucoup de difficultés, ce marathon devient un peu une métaphore : réussir ce défi c'est comme réussir son intégration...



« Je veux finir le marathon avec les autres, souhaite ardemment Kais. Je veux encourager mes amis et je veux les encourager à finir. Je veux le finir pour ma famille, mes parents. »

D'après un reportage de Marie-José Turcotte