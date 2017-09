Le héros méconnu du film Dunkerque, est honoré à Montréal

Jeudi, des membres de la famille Clouston ont assisté à Montréal au dévoilement d'un panneau d'interprétation au lieu historique national du Canal-de-Lachine.

Les exploits du capitaine de frégate James Campbell Clouston sont relatés dans le film Dunkerque, mais plusieurs observateurs, et des proches du militaire canadien, déploraient le fait que le réalisateur n'ait pas mentionné son nom, ne serait-ce qu'au générique.

Pourtant, ses efforts pour ramener au Royaume-Uni plusieurs centaines de milliers de soldats alliés coincés sur les plages de Dunkerque, dans le nord de la France, ont largement inspiré les scénaristes du film à grand succès de l'été.

Une scène du film « Dunkerque » Photo : Warner Bros.

Alors que les troupes allemandes s'approchaient et encerclaient Dunkerque, le capitaine de frégate montréalais a œuvré sans relâche pendant six jours, sous le feu des bombardiers ennemis et des tireurs d'élite, pour superviser l'évacuation des troupes alliées, l’« opération Dynamo ».

Les autorités militaires espéraient au départ pouvoir évacuer 45 000 soldats, mais ce sont finalement plus de 338 000 militaires qui ont pu gagner l'Angleterre, du 26 mai au 4 juin 1940, grâce à ce qu'il est maintenant convenu d'appeler « le miracle de Dunkerque ».