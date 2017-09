Les hockeyeurs québécois de la LNH amassent des fortunes considérables

Les statistiques disent qu’au Québec, seulement 2700 personnes (environ) touchent un salaire annuel supérieur à un million de dollars. En prenant connaissance de cette donnée, je me suis dit qu’il aurait été amusant de vérifier combien de ces 2700 millionnaires sont issus de la LHJMQ en comparaison avec une faculté comme les HEC, par exemple.

Malheureusement, le secret fiscal fait en sorte que de telles comparaisons sont impossibles à faire.

Mais quand même, les salaires des hockeyeurs de la LNH sont publics. Et par simple curiosité, j’ai fouillé toutes les banques de données disponibles (des heures de plaisir…) pour tenter de déterminer le nombre de millionnaires produits par le système de hockey québécois depuis le début des années 2000.

Une fois tous ces chiffres compilés, ça devient franchement intéressant.

163 joueurs québécois ayant joué dans la LNH depuis le début des années 2000 ont amassé des gains supérieurs à un million de dollars.

Les gains totaux de ces 163 joueurs s’élèvent à quelque 2,7 milliards de dollars (américains)! On parle ici d’une moyenne de 16,565 millions par joueur.

Malgré l’imposition d’un plafond salarial en 2005, la hausse constante des salaires fait en sorte que les hockeyeurs de la LNH amassent désormais des fortunes considérables. On a récemment vu des hockeyeurs québécois cumuler des gains de plus de 60 millions (Marc-André Fleury) de plus de 70 millions (Daniel Brière, Martin St-Louis et Kristopher Letang), de plus de 80 millions (Martin Brodeur et Roberto Luongo), de plus de 90 millions (Patrice Bergeron) et même de plus de 110 millions (Vincent Lecavalier).

« Dans un cas comme celui de Lecavalier, on parle de quelqu’un qui ne se situe pas dans le 1% de la société, mais plutôt dans le 0,001% », réagit le professeur Thomas Lemieux, de la Vancouver School of Economics de l’Université de Colombie-Britannique.

Cette compilation ne tient pas compte d’autres gens formés dans la LHJMQ et qui gagnent des millions dans la LNH à titre d’entraîneur (tels que Claude Julien et Alain Vigneault), comme agent (comme Pat Brisson), dans un poste de direction (Luc Robitaille et Marc Bergevin) et même dans un rôle de propriétaire (Mario Lemieux). Ces chiffres ne tiennent pas compte, non plus, des gains amassés par des joueurs qui sont nés hors du Québec et qui ont fait leur stage junior dans la LHJMQ, comme, par exemple, Sidney Crosby, Claude Giroux et Brad Richards.

***

Le professeur Thomas Lemieux se spécialise dans ce qu’on appelle « l’économie du 1% » et la croissance des inégalités des revenus au Canada et dans d’autres pays. Il a semblé amusé quand je lui ai demandé de me parler de hockey.

« Quand on se demande à quoi servent les universités, on s’attarde souvent aux revenus des diplômés. Je trouve intéressant d’appliquer le même raisonnement au hockey junior », a souligné le professeur Lemieux. (Cela dit, tout le monde comprend qu’un très faible pourcentage de hockeyeurs junior finissent pas atteindre la LNH.)

Le hockey junior majeur est une institution extrêmement singulière dans notre société. Les équipes de la LHJMQ sont des PME, la plupart relativement modestes, dont le rôle consiste à former des athlètes de pointe (des travailleurs hautement spécialisés). Après avoir mûrement réfléchi, le professeur Lemieux n’a pas été en mesure de retrouver un seul modèle semblable dans n’importe quel autre secteur d’activité de notre économie.

« On ne voit même pas cela dans les autres sports. Si on prend les exemples du basketball ou du football, ce sont les universités qui se chargent de former les athlètes. Bien sûr, les universités donnent aussi une formation académique à leurs joueurs. Mais on comprend qu’ils souhaitent vraiment les préparer à faire le saut chez les professionnels », dit-il.

***

Nous avons ratissé plutôt large durant notre entretien. Ainsi, aux yeux de ce spécialiste, il existe deux types de millionnaires dans la société: ceux qui créent de la richesse et ceux qui ont un talent particulier pour extraire de l’argent du système.

« C’est un peu le débat Main Street (les entrepreneurs) contre Wall Street (le monde de la finance). Les entrepreneurs comme Steve Jobs, par exemple, créent des entreprises, des emplois et de la richesse. De leur côté, les gens de la finance ont du talent pour trouver de l’argent mais ils ne créent rien. Les hockeyeurs? Ils monnayent leur talent et profitent du fait que les gens aiment leur sport. Mais ils ne créent pas véritablement de richesse », tranche-t-il d’entrée de jeu.

D’un point de vue fiscal par contre, c’est autre chose. Les millionnaires, quels qu’ils soient, contribuent de façon importante à la richesse collective.

« Les gens qui font partie du 1% de privilégiés touchent une grande part des revenus disponibles mais leur participation fiscale est encore plus significative », indique le professeur Lemieux.

Le problème, c’est que durant leur carrière les joueurs québécois de la LNH paient leurs impôts là où est basée leur équipe. Et après avoir raccroché leurs patins, bon nombre d’entre eux ne reviennent pas vivre au Québec. Ils choisissent plutôt de s’installer définitivement aux États-Unis.

« C’est clair que le Québec en bénéficierait si tous ces athlètes rentraient au bercail après leur retraite. Ils ont amassé de grosses sommes, ils ont fait des placements et ils continuent d’avoir des revenus intéressants. Ce serait préférable de les voir revenir et soutenir l’économie locale en investissant ou en se lançant en affaires au Québec, et en payant des impôts au Québec. »

Depuis le début des années 2000, le nombre de joueurs québécois évoluant régulièrement (au moins la moitié des matchs) dans la LNH a pratiquement chuté de moitié. On dénombrait 62 Québécois au sein de la ligue en 1999-2000 alors qu’il n’y en avait que 33 la saison dernière.

Le professeur Lemieux sursaute en prenant connaissance de ces chiffres.

Lorsqu’on les analyse d’un point de vue strictement économique, les difficultés constantes du Québec au repêchage de la LNH se transforment en énormes pertes. Hockey Québec est pourtant la quatrième plus grosse fédération de hockey au monde.

« Ça veut dire qu’il faut investir davantage dans la formation des joueurs! », réagit spontanément le professeur Lemieux.

« Dans le milieu universitaire, ce ne serait pas accepté que nos diplômés se mettent à accuser du retard sur ce qui se fait ailleurs dans le monde. Pour être compétitif, il faut constamment s’assurer de rester à la fine pointe. »

Que conclure de tout ça?

Le hockey junior en général et la LHJMQ sont parfois regardés de haut. Mais le fait demeure, avec des moyens relativement modestes, les gens qui travaillent dans ce milieu forment des athlètes de premier plan qui gagnent extrêmement bien leur vie et qui peuvent ensuite largement contribuer au mieux-être collectif.

Ne serait-il pas temps de s’intéresser davantage à ce qu’ils font et à se remuer les méninges pour voir comment on pourrait les aider à faire encore mieux? En créant un Centre québécois de développement du hockey par exemple. Tennis Canada et Natation Canada l’ont fait ces dernières années, et les résultats ont été spectaculaires.

Peut-être aussi en s’arrangeant pour que plus d’universités québécoises créent des programmes de hockey de haut niveau, et prennent ainsi le relais du travail amorcé par les ligues junior. On replacerait ainsi les études au coeur du plan de carrière des joueurs.

Une idée quelqu’un?

***

En attendant, la saison 2017-2018 de la LHJMQ s’annonce particulièrement enlevante. On parle d’une cuvée exceptionnelle susceptible de produire cinq ou six choix de premier tour au repêchage de la LNH, sans compter l’arrivée d’une cohorte de joueurs de 16 ans d’une qualité rarement vue.

Il fut un temps où ces grandes années étaient la règle et non l’exception.