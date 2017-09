La suite 1742 de John Lennon et Yoko Ono revampée par Le Reine Elizabeth

L'hôtel de la chaîne Fairmount a réaménagé la suite lors d'importantes rénovations au coût de 140 millions qui ont eu lieu dans l'établissement au cours de la dernière année.

Les affiches emblématiques hair peace et bed peace peuvent toujours être aperçues à travers la fenêtre de la plus célèbre chambre d'hôtel montréalaise et il s'agit maintenant d'autocollants permanents.

Une des pièces de la suite John Lennon et Yoko Ono Photo : Fairmont Le Reine Elizabeth

La suite 1742 comprend maintenant des installations interactives présentant du matériel d'archives du séjour de huit jours de ces figures de proue du mouvement peace and love.

L'Hôtel a en outre collaboré avec une firme d'architecture et une agence artistique pour installer dans la suite des meubles et des œuvres d'art inspirés tant par le bed-in que par la vie de l'ex-chanteur des Beatles et de sa femme.

Martin Leblanc, un des architectes ayant travaillé sur ce réaménagement, explique avoir actualisé le message du couple sans que la suite prenne des airs de musée pour autant. En décrochant le téléphone à cadran vert, on peut entendre John Lennon expliquer au bout de la ligne son engagement envers la paix. Le refrain de la chanson pacifiste Give Peace a Chance est inscrit sur les lambris des murs blancs, tandis que des portraits de John Lennon et de Yoko Ono trônent au-dessus d'une longue table à manger.

Des casques de réalité virtuelle invitent les visiteurs à se mettre dans la peau du musicien britannique en voyant la scène frénétique qui s'était déployée autour de son lit lorsqu'il a accueilli, en pyjama, des centaines de journalistes, de militants et d'admirateurs.

Un magnétophone et des lunettes de réalité virtuelle de la suite John Lennon et Yoko Ono Photo : J.F. GALIPEAU

Le bed-in pour la paix de John Lennon et Yoko Ono s'est tenu du 26 mai au 2 juin 1969. Il s'est conclu par l'enregistrement de la chanson Give Peace a Chance.

La porte-parole de l'hôtel, Joanne Papineau, a souligné qu'à l'époque, plusieurs clients s'étaient plaints de ce cirque médiatique et des hippies aux cheveux longs qui flânaient dans le hall d'entrée. « Les gens nous demandaient de le mettre à la porte, a-t-elle raconté. Heureusement, on ne les a pas écoutés et l'histoire en a été changée. »

Il a fallu attendre les années 1980, après l'assassinat de John Lennon, pour que l'hôtel décide de commémorer le bed-in, a-t-elle précisé.

Les visiteurs qui réserveront la suite d'ici la fin de 2017 devront allonger 1969 $ par nuit, un clin d'oeil à l'année du bed-in. Dès 2018, il en coûtera 3500 $ par nuit pour profiter de cette exposition et dormir dans cette suite. Ceux qui n'en ont pas les moyens pourront quand même voir le film immersif créé pour revivre le bed-in qui sera mis en ligne gratuitement à une date non déterminée encore.