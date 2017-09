Andre Ward annonce sa retraite

« Boxe – je t’aime. Tu as été à mes côtés depuis que j’ai l’âge de 10 ans. Tu m’as rendu humble. Tu m’as promu. J’ai sacrifié beaucoup pour toi, mais tu m’as donné plus que j’aurais cru possible. Tu m’as donné un podium, tu as fait de moi un champion et tu m’as aidé à pourvoir à ma famille. Je te serai toujours reconnaissant […] Alors que je m’éloigne du sport qu’est la boxe, je pars au sommet d’une glorieuse montagne, ce qui a toujours été mon rêve.

« Je veux être clair, je quitte la boxe parce que mon corps ne peut plus supporter la rigueur de ce sport. Et ,par le fait même, mon désir de me battre n’est plus présent. Si je ne peux pas donner à ma famille, mon équipe et mes partisans tout ce que j’ai, je ne devrais plus me battre », a expliqué Ward sur son site Internet.

En 2011, il a été nommé boxeur de l’année par The Ring et par la Boxing Writers Association of America. Il avait fait le ménage dans la division des super-moyens en remportant tous ses combats dans le tournoi du « super six » de Showtime. Il avait tour à tour battu Mikkel Kessler, Allan Green, Arthur Abraham et Carl Froch. Il avait ensuite passé le K.-O. à Chad Dawson.

Avant sa carrière professionnelle, le Californien a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques d’Athènes dans la catégorie des mi-lourds.