Les Kings gagnent le premier match en Chine

Trois buts sans riposte des Kings, en première moitié de rencontre, les ont menés à la victoire.

Les buts des Californiens ont été marqués par Tanner Pearson (2), Adrian Kempe, Alec Martinez et Jeff Carter. Jake Muzzin a amassé trois passes.

La réplique des Canucks est venue de Sven Baertschi et de Markus Granlund.

Les équipes rivales dans la Division pacifique ont offert aux spectateurs un match rude, avec 17 pénalités

Au chapitre des tirs au but, Vancouver a eu le dessus 33 contre 27.

Le gardien de but vainqueur Jonathan Quick a arrêté 31 tirs. Son vis-à-vis Jacob Markstrom en a repoussé 21.

Les deux équipes avaient des mascottes, Fin (Vancouver) et Bailey (Los Angeles). De plus, un annonceur maison, sur la glace entre les périodes, expliquait les règles du jeu au public.

Un total de 10 088 billets avait été vendu, sur les 18 000 sièges de l'aréna, construit en 2010 pour l'exposition universelle. Il semble que 6000 personnes aient fait le déplacement.

La seconde rencontre entre les deux équipes aura lieu samedi à Pékin.

L'idée de ce programme double est venue d'un promoteur local, Hu Hong.

Il a assisté à la finale de la Coupe Stanley entre les Predators de Nashville et les Penguins de Pittsburgh, et a été impressionné par l'ambiance et la passion des amateurs pour le sport.