Le bon bulletin de Victor Mete

« Ça démontre déjà son caractère, c’est peut-être un petit gabarit, mais il a beaucoup de caractère, il n’a pas froid aux yeux non plus, il n’y a rien qui l’intimide. J’ai trouvé qu’il a bien réagi. En partant se faire frapper comme ça, il a bien patiné, il a bougé la rondelle », a commenté Claude Julien après la rencontre.

D’accord, Mete a affronté les Capitals à la gauche de Shea Weber ce qui peut suffire à insuffler une bonne dose de confiance. Mais il a su tirer profit des quelque 17 min 36 s passées sur la glace.

On l’a amplement vu sur l’avantage numérique, le Canadien en a obtenu neuf dans cette défaite de 4-2, là où son talent de fabricant de jeu s’est démarqué.

Mete a été à l’origine de la remontée des siens qui étaient menés 2-0 après 20 minutes. Patient en possession de la rondelle, il a créé une ouverture dans l’enclave pour Charles Hudon qui a dégainé à la réception pour déjouer Philipp Grubauer.

« Je l’ai trouvé bon pour son premier match dans la Ligue nationale », a lancé Claude Julien.

Un partenaire de luxe

Rares sont les joueurs qui donnent leurs premiers coups de patin dans la LNH aux côtés d’un joueur de la trempe de Weber. Toute la stratégie concernant Mete se trouvait justement là.

« Avec Shea Weber, il se sentait confortable, a expliqué le pilote. Il pouvait jouer son match, c’est un positif pour lui et nous. »

« Je parle beaucoup avec Shea. Il m’avait dit avant le match que je ne devais pas être timide et que je pouvais lui poser plusieurs questions. Je l’ai écouté », a raconté un Mete souriant dans le vestiaire.

Il est presque acquis que Mete retournera parfaire ses connaissances pour une quatrième saison avec les Knights de London dans la Ligue junior de l’Ontario cette année. On a beau chercher activement un partenaire au grand numéro 6 chez le Tricolore, habile et rapide de préférence, la marche est probablement un peu trop haute.

Mais Mete se démarque, marque peut-être les esprits à ce camp d’entraînement. Le défenseur de 1,78 m (5 pi 10 po), choix de quatrième tour de l’organisation en 2016, s’est développé à l’ombre de Mikhail Sergachev l’an dernier, échangé depuis au Lightning de Tampa Bay. Et même de Noah Juulsen.

Il prend les moyens pour grimper dans la hiérarchie.

« J’ai un beau rôle à ce camp puisque je n’ai rien à perdre. C’est ma mentalité depuis le jour un. Je veux mêler les cartes. C’est encore loin, mais j’aimerais rester avec le grand club. C’est mon objectif », a-t-il conclu.

Un rythme saccadé

Les arbitres connaissent tout un début de saison. Les juges de ligne aussi avec ce règlement sévère, appliqué avec zèle, concernant les mises au jeu et que personne ne semble maîtriser pour le moment.

Il y a donc eu 13 pénalités mineures, ce qui a engendré quelques anomalies. Mark Streit, par exemple, a joué plus de 10 minutes en avantage numérique et a été l’homme le plus utilisé de la soirée avec un temps total de 25 min 8 s.

Ç’a été plutôt pénible pour le joueur de 39 ans qui peinait à suivre le rythme des attaquants des Capitals. Il est resté de glace devant Evgeny Kuznetsov en première période qui l’a aisément contourné avant de déjouer Price pour lancer son club en avance.

« Ce soir, il y a des gars que j’aurais aimé voir un peu plus parce qu’ils n’étaient pas sur le jeu de puissance ou le désavantage. C’est ça le défi à cause de tous les ajustements que les arbitres essaient de faire », a estimé Julien.

Jakub Jerabek est peut-être l’un de ces joueurs. Le Tchèque a bien paru à son premier match dans la LNH, une première rencontre professionnelle avec une patinoire aux dimensions nord-américaines dans son cas.

L’autre bonne nouvelle, c’est certainement Charles Hudon. En plus de son filet, le Québécois a régulièrement animé l’attaque des siens et obtenu quelques bonnes chances de marquer.

Le jeune homme fait vraiment tout en son pouvoir pour demeurer à Montréal et il reste modeste.

« J’ai encore des choses à apprendre comme chaque année. C’est sûr que j’apprivoise plus. J’ai plus confiance en mon lancer, pour créer des jeux. Avant je me débarrassais de la rondelle. Il y a plus de jeux que je peux faire avec mes coéquipiers », a fait valoir Hudon.

Le Canadien a toujours, officiellement, 61 joueurs à son camp d’entraînement. Les premières compressions de personnel ne devraient pas trop tarder selon ce qu’a laissé entendre l’entraîneur.

Jeudi, les Devils du New Jersey seront de passage au Centre Bell.