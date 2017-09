Le Canadien domine mais s'incline

Un but bizarre de l'ex-Canadien Devante Smith-Pelly contre Charlie Lindgren, avec un peu moins de six minutes à jouer à la troisième période, a rompu l'égalité en faveur des visiteurs.

Charles Hudon et Max Pacioretty, tous deux en deuxième période, avaient profité de supériorités numériques pour permettre au Canadien d'effacer un déficit de 0-2 après 20 minutes.

Evgeny Kuznetsov et Jakub Vrana avaient procuré cette avance de deux buts aux Capitals face à Carey Price, qui a été très peu occupé alors qu'il n'a reçu que 10 rondelles en un peu moins de 30 minutes d'action. Kuznetsov a ajouté deux mentions d'aide, dont une sur le filet d'assurance de Tom Wilson dans un filet désert alors qu'il restait 68 secondes au cadran.

Malgré cette défaite, une deuxième en autant de sorties en matchs préparatoires, les hommes de Claude Julien ont livré une performance de qualité, 48 heures après une prestation peu inspirée au Centre Vidéotron contre les Bruins de Boston.

Les commentaires de Jonathan Drouin

Le Tricolore a totalement dominé au chapitre des tirs au but, dirigeant 43 tirs vers Philipp Grubauer et Pheonix Copley. Grubauer, l'adjoint de Braden Holtby en saison régulière, a cédé une seule fois sur 22 tirs.

« On a fait beaucoup de bonnes choses, a analysé Julien. En avantage numérique, nos entrées de zone étaient bonnes, on a bien géré la rondelle. C'est sûr qu'on veut créer plus de chances de marquer, mais ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler en avançant vers le début de la saison. La seule chose qui est décevante, c'est le résultat final. On aurait mérité un meilleur sort. »

Aidé par les nombreuses visites au cachot des joueurs des Capitals, le Canadien a maintes fois pu exercer son jeu en avantage numérique, tout particulièrement Pacioretty, Jonathan Drouin et Ales Hemsky. Les trois attaquants, qui jouaient avec autant de formations différentes il y a un an, ont affiché une cohésion qui laissait plutôt croire qu'ils jouent ensemble depuis des lunes. Ils ont terminé la rencontre avec dix tirs au but, dont cinq par le capitaine.

« En supériorité numérique, on bougeait bien la rondelle, on a eu de bons tirs. Sur le but de Pacioretty, ç'a été un beau jeu de la part de Hemsky, a observé Drouin. Plus le match avançait, mieux ça allait. On est très content de l'effort qu'on a donné aujourd'hui. »

Le match a aussi permis au jeune Charles Hudon de continuer de marquer des points. En plus de trouver le fond du filet, Hudon a tiré sur le poteau après une feinte magistrale et a de nouveau affiché un beau flair offensif en compagnie de Tomas Plekanec et d'Artturi Lehkonen.

La formation montréalaise reprendra le collier dès jeudi soir alors qu'elle accueillera les Devils du New Jersey et, fort possiblement, le Suisse Nico Hischier, premier choix de la séance de sélection de juin 2017 à Chicago.