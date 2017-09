Le hockey comme outil d'intégration

L'évènement qui a pour nom Festitam s'inscrit dans un contexte plus large où on utilise la culture la musique et le sport pour l'intégration et le vivre-ensemble et c'est dans ce cadre que l'idée du match de hockey fut lancée.

C'est le journaliste et fondateur du Congrès maghrébin au Québec, Lamine Foura, qui en a eu l'idée.

« Derrière ce projet, on veut montrer que le sport peut être un formidable outil d'intégration, estime-t-il. Que le sport dépasse les croyances, les religions, la politique. »

Les deux équipes nationales sont composées de joueurs immigrés dans la plupart des pays européens, comme la Finlande, la Suède ou les États-Unis.

Dans l'équipe marocaine, il y a des Montréalais d'adoption. Le capitaine, Adil Elfrej, est au Québec depuis de nombreuses années. Pour lui, il n'y a pas de doute, le sport est un formidable outil d'intégration.

Entrevue avec le capitaine Adil Elfrej

À l'heure où l'intégration des immigrants dans la communauté québécoise fait débat, cette initiative tombe à point.

Elle vient prouver que notre sport national peut séduire les différentes communautés ethniques et peut les aider à mieux comprendre la culture du pays d'accueil. Peut-être verrons-nous un jour un joueur algérien ou marocain évoluer avec le Canadien de Montréal.